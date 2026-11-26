Graciela Mayer, una empresaria gastronómica de 36 años oriunda de la localidad entrerriana de Viale, murió ahogada este miércoles en la playa nudista Chihuahua, en Punta del Este, departamento de Maldonado, en Uruguay, cuando una ola la arrastró mientras se bañaba junto a su pareja. Las maniobras de reanimación no lograron revertir el cuadro.

La mujer había entrado al agua junto a su pareja, Yamil Dayub, también argentina y de la misma edad, y fue rescatada inconsciente por otros bañistas. Dayub pudo salir por sus propios medios.

Mayer y su hermano Fabián eran propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico. Otro de los emprendimientos de la víctima era un salón de fiestas en su ciudad natal llamado “Atenas”.

A través de las redes sociales, uno de esos establecimientos de Viale, Victorino Bar & Lounge, confirmó la muerte y despidió a la mujer. “

Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, indicaron en el comunicado.

Desde el local agregaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.

Fabián confirmó que la pareja había viajado hacía una semana y que tenía previsto regresar a Entre Ríos este jueves. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”, relató al medio El Once y añadió: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”. Según indicó, Dayub tuvo que ser trasladada en estado de shock a un sanatorio de la zona.

Cómo actuaron los equipos de emergencia

La tragedia se desató cerca de las 13.30 del miércoles, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertó sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa. Personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en una lancha.

Al arribar, el personal policial constató que los dos afectados ya habían sido sacados del agua con ayuda de los bañeros y otras personas que se encontraban en el lugar, y comenzaron las maniobras de reanimación para la mujer. Mayer no logró recuperar el conocimiento en ningún momento.

Las maniobras continuaron hasta el arribo de la emergencia móvil de Cardiomóvil, cuyo personal médico constató la muerte de la mujer minutos más tarde. Según el relato de testigos y la denuncia de la familia, no había guardavidas en el momento en que la pareja se metió al agua, ya que los rescatistas cumplen funciones únicamente durante los fines de semana.

La playa Chihuahua está a unos 10 kilómetros de Punta del Este y dispone de guardavidas solo los fines de semana, por lo que no había rescatistas de ese servicio en el momento del hecho.

La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, intervino en la investigación

sobre las circunstancias del ahogamiento.

Fuente: INFOBAE