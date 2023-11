La final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, correspondiente a la decimocuarta fecha de la temporada y cuarta de la Copa de Oro 2023, se ponía en marcha con un Dodge y un Chevrolet moviendo desde la primera fila. Juan Martín Trucco lo hacía desde el primer lugar buscando su bautismo triunfal, mientras que Agustín Canapino, tras el regreso a la victoria en una serie, lo hacía desde la segunda posición. Más atrás aparecían Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Germán Todino (Dodge), seguidos por Craparo, Mazzacane, Landa, Mangoni, Quijada, y Ebarlín, en los primeros diez lugares de la partida en movimiento.

Por su parte, el líder del Playoff, Mariano Werner (Ford) lo hacía desde el 16° lugar y su inmediato perseguidor, Julián Santero (Ford), largaba desde la 28° ubicación.

El piloto de Tres Algarrobos logró sacar una buena diferencia de largada, mientras que el arrecifeño no le hizo demasiada fuerza y se quedó con el segundo puesto, seguido de cerca por Todino que aceleró mejor con el Dodge le ganó de movida a al Torino de Benvenuti. Por su parte, Mariano Werner perdía una posición con Aguirre y quedaba 17°, en el segundo giro.

Elio Craparo le quitó el quinto lugar de la carrera a Benvenuti, con un auto muy contundente, como lo había demostrado en su serie. Santiago Mangoni se ubicaba 8° y de esta manera, le arrebataba el segundo lugar de la Copa de Oro a Santero, que aparecía 25°, en los primeros cuatro giros. Mientras tanto, en una lucha entre compañeros de equipo, Benvenuti le ganó la posición a Landa.

Por su parte, Germán Todino hacía una gran maniobra con el Dodge para arrebatarle le segundo lugar al Chevrolet de Agustín Canapino. La competencia estaba completando la sexta vuelta cuando fue neutralizada por un despiste del Toyota de Andy Jakos. Por lo que Trucco y Todino emparejaban velocidades para largar nuevamente.

En el relanzamiento, Trucco volvió a acelerar a fondo el contundente Dodge y no le dio chances a Todino para que le quite el lugar de privilegio, mientras que Canapino perdía su lugar de podio con Gastón Mazzacane, pero la cosa no quedaría ahí, porque Craparo también se le animó al piloto de IndyCar y lo superó. Así se completaba el intenso primer tercio de la final en Toay.

Por el sexto lugar, Juan José Ebarlín buscaba superar a Benvenuti en una larga e interesante maniobra que terminó ganando el “Mago” para ir en búsqueda de Canapino. Adelante, Trucco y Todino aparecían escapados del resto, en una lucha que prometía espectáculo para la segunda mitad. Rápidamente Benvenuti recuperaba la posición perdida y era él que iba a la caza del “Titán”.

La competencia llegaba al 15° giro cuando fue neutralizada por segunda vez tras el despiste de Nicolás Bonelli. Nuevamente, Trucco y Todino se encontraban a la par y el del Di Meglio Motorsport nuevamente fue certero para acelerar y mantener la posición. Atrás, Craparo intentaba con Mazzacane, pero el platense supo defenderse para cuidar el 3° puesto. Mientras tanto, Canapino perdía el 5° puesto con Benvenuti.

En la 20ma vuelta, Juan Martín Trucco y Germán Todino parecían estar en una carrera aparte por la punta. Atrás, Marcos Landa superaba a Agustín Canapino mediante un maniobrón, para adueñarse del sexto lugar. Pero el “Titán” seguía perdiendo posiciones, ya que Ebarlin hacía lo propio ante un indefenso Chevrolet N°78, dajándolo 8°.

Marcos Landa hizo un carrerón, con grandes avances, para quedar a un paso del podio en el 25° giro, tras superar a Benvenuti y Craparo. Adelante, Todino no le daba chances al error a Trucco y comenzaba a buscarlo con mayor agresividad, por lo que el líder debía defenderse con todo lo que podía, sabiendo que en las curvas no era tan contundente como en las rectas. Por su parte, Mazzacane se defendía del amenazante, eficaz y certero Marcos Landa, que lo buscó y se terminó quedando con el tercer puesto.

La carrera entraba a la última vuelta y Todino salía mejor a le recta principal, pero Trucco controlaba la final a su criterio, ante un tremendamente amenazante Dodge N°56. Pero en los últimos metros la adrenalina aumentó en todo el autódromo, con una apasionante definición, porque los autos quedaron a la par y el “Gaucho de Rivera” domó mejor el duelo de Dodge y así le quitó las chances del primer triunfo al de Tres Algarrobos y transformarla en su tercera victoria en la temporada, ganando un carrerón en las curvas finales.

El cuarto lugar quedó para Gastón Mazzacane, seguido por Juan Cruz Benvenuti en el quinto lugar. Mariano Werner, líder de la Copa de Oro, finalizó 15°. De esta manera, y con un infartante desenlace, el Turismo Carretera cerró su penúltimo capítulo y los protagonistas comienzan a pensar en la cita final, en "El Villicum" de San Juan, el fin de semana del 2 y 3 de diciembre.