En diálogo con No es Tarde de Radio Cero, la edil del oficialismo aseguró que “tenía rumores pero no lo sabía, me enteré por el diario”.

“Me pone contenta que se cumpla con la ordenanza que se aprobó en septiembre; parecía que había que convencerse. Hubo mucha repercusión de la gente que ha utilizado este servicio y se han conocido muchas historias conmovedoras. Lo que más se resalta es que es una solución al problema y es viajar en compañía.”, expresó Noguera muy satisfecha con lo logrado.

Además, contó que recibió “muchos comentarios muy lindos así que eso me deja súper contenta porque valió la pena todo. Yo presenté la ordenanza pero mucha gente apoyó y eso fue muy importante”.

También contó que se alegró mucho que “sea a través de un convenio con el Jeannot Sueyro porque tengo mucho cariño por ese lugar y estoy segura que va a ser un servicio de calidad y con la calidez que se necesita; yo sabía que esta traffic que tiene el Jeannot Sueyro estaba siendo utilizada por pacientes oncológicos que tienen PAMI. después se concretaron reuniones con el Municipio y se firmó el acuerdo”.

En cuanto a la manera en que conoció la noticia, la concejal Noguera dijo que le hubiera gustado enterarse de otra manera y agregó: “Después de tanto decir que no correspondía y que no era competencia del Municipio, ahora se concreta”.

“El apoyo de la gente le dio legitimidad; todo va a ser más llevadero para la gente que tiene que pasar por este proceso. Siempre hablamos de un servicio humanitario y eso es muy importante para la salud de la ciudad. Es una buena noticia y es un broche de oro para un año que ha sido complicado”, cerró la concejal en No es Tarde (Ahora Cero Radio).