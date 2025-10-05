La llegada del popular actor Nicolás Cabré para correr el Ironman 5150 revolucionó Gualeguaychú, pero durante la competencia nadie pudo divisarlo durante el tramo de natación, ciclismo y pedestrismo. Rápidamente, los cientos de espectadores que se acercaron a la costanera o se agolparon en las calles de Gualeguaychú o en Pueblo Belgrano se preguntaron ¿Qué pasó con Cabré?

Fue el mismo actor quien mediante una historia en su cuenta de Instagram confirmó que finalmente se bajó de la prueba por las condiciones del clima. “Para todos los que preguntan cómo me salió el tría… les cuento que por la cantidad de agua que cayó y caía, sentí que era mejor para mí escucharme y no arriesgar. Por más ganas que tenía decidí no ser parte esta vez”, explicó.

Captura de pantalla.

“Gracias a @rubensciutto (socio gerente de Ironman Argentina) por tu amistad, gracias a toda la gente de @ironmanargentina que siempre me tratan hermoso y gracias Gualeguaychú por recibirme como lo hicieron. La próxima será”, concluyó el actor.

Cabe destacar que Nicolás Cabré correrá la Maratón de Chicago el próximo domingo, por lo que la cercanía de esa competencia habría influido en su decisión de no arriesgar su físico en Gualeguaychú.