Desde las primeras horas de la mañana del sábado comenzará el evento que congregará a los más destacados asadores de Latinoamérica y también de muchos puntos del país. Habrá competencias, exposiciones, degustaciones y masterclass para todo el público.

El Festival “Brasa y Botella” es una iniciativa que llevan adelante Pitu Alfieri y Fede García que reunirá a los mejores exponentes del asado, las brasas y la carne de Latinoamérica, que se harán presentes para disputar la Copa Latinoamericana de Asadores, la Copa Nacional y también con la novedad de la Copa Kids y la Copa de Influencers que se sumarán este fin de semana.

En la competencia internacional habrá representantes de Chile, Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay, entre ellos Alejandro Acland, uno de los más destacados asadores del vecino país.

La Copa Nacional tendrá representantes de Sata, Jujuy, Córdoba, Pergamino, Corrientes, Santa Fe, de diferentes puntos de la provincia y también de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano, que será representado por el intendente Francisco Fiorotto formando parte de un equipo.

La actividad oficial dará comienzo a las 7.30 horas con el arribo de los competidores al predio y a las 8.30 horas está previsto el inicio del Fuego de la Copa Latinoamericana, que tendrán trabajo durante toda la mañana y entregarán a las 13.30 el Cordero Internacional.

Desde las 12 se abrirá el escenario y a las 13 comenzarán las Masterclass, iniciando con Kuyen Decoarte y MYM Porcelana. A las 15 dará comienzo la competencia de Gurises, que tendrán dos horas para presentar sus platos ante el jurado actuante, continuando las Masterclass con Renzo Leuze, Chef IGA, Miguel Errandonea sobre Desposte de Cordero.

En el escenario actuarán el Ballet Danza Viajera, habrá bailes típicos y a las 18 será la premiación de la Copa Latinoamericana y la Copa Gurises, finalizando la primera jornada con la actuación del Grupo Candombre y Toka la Banda, que subirá al escenario a las 20.15.

La entrada al Predio de la Curva será totalmente libre y gratuita. Los concurrentes podrán disfrutar de las degustaciones de asado y vino en los distintos stands que también ofrecerán una amplia oferta gastronómica durante todo el fin de semana.