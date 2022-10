Además de información de actualidad, opiniones y memes, Twitter es muchas veces una plataforma donde los usuarios reflejan las anécdotas más originales y desopilantes. Luego, otros internautas las viralizan con comentarios, likes y reposteos.

Así lo hizo la usuaria @antonelarepetto quien contó una historia que sorprendió y enterneció por igual a toda la comunidad virtual. Resulta que su gato, Arturo, tiene una costumbre un tanto particular que ella decidió compartir con sus seguidores, quienes no dudaron en salir en defensa del tierno animalito.

Resulta que Arturo, tiene la extraña costumbre de sustraerle dinero a su vecino, y así lo contó ella mediante un tuit: “Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo a mi vecino”. Acompañando el texto, la chica compartió dos imágenes que confirman lo que estaba contando.

En las fotos, puede verse una captura de pantalla de la conversación con su vecino. Luego de que ella le dijera que “Arturo piensa que tu casa es un cajero” él le contó que había visto a su gato “correr” y que se dio cuenta que le faltaba plata, por lo que se metió en la casa de la joven.

Finalmente, el felino estaba corriendo con un fajo de $20.000 en su boca. “Lo mato”, le respondió ella, enfurecida. Junto a esa imagen, publicó un meme de Arturo muy cómodo acostado en su cama, con lentes de sol y algunos dólares.

Luego de que algunos usuarios dudaran de la historia, como por ejemplo la internauta @rociee_, quien comentó: “Hasta que no vea una foto de Arturo con la plata en la boca no me creo nada”, la joven compartió dos imágenes más del gatito junto a varios billetes de $1.000 y $500, mirando con cara de inocencia y sorpresa.

El post tuvo más de 31.000 likes y cientos de comentarios de usuarios defendiendo al animal y dudando de su culpabilidad: “Sigue siendo inocente, yo soy su abogato”; “Abogato, ese dinero se ve claramente implantado. ¡Exijo justicia por el michi!”; “¡Los ojos! No hizo nada mal”; “Yo no veo que tenga nada en la boca. Ese michi es inocente. Como vas a desconfiar de esos ojitos?”; “Ok, tal vez si sea culpable. Pero solo por esos ojitos hermosos yo lo exonero. ¡Eres un michi libre, Arturo!”, comentaron algunos usuarios.

“Arturo maneja más cash que yo. Jajaja”; “Tuve una gata negra rescatada que también salía a robar”; “Ay con esa cara me compró, lo amo”, escribieron otros internautas.

Finalmente, la chica explicó que el gatito “no roba por necesidad” sino que es fanático de las banditas elásticas que se usan para sujetar los billetes, y que “las huele a 10 kilómetros de distancia”.