Tomás Holder sigue generando polémicas a cada minuto que abre la boca en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Es uno de los nominados y gran candidato a ser eliminado del reality show en la gala del próximo domingo: en las redes sociales siguen viralizándose acciones que cometió en el pasado y son muchos los usuarios que convocaron para votarlo en contra.

Es que Tomás viene cultivando un alto perfil desde antes de entrar a la casa y es una especie de influencer con sus videos de TikTok. De hecho, en el juego se presentó contando que “en las redes hago un personaje de un tincho, medio clasista, homofóbico, típico rugbier... A la gente le hace reír mucho”. Sin embargo, en las últimas horas superó todo límite al confesar un grave delito que habría cometido cuando era adolescente.

Puede interesarte

En una de las habitaciones, y con otros dos “hermanitos” como testigo, comenzó a hablar de sus experiencias sexuales con mujeres a las que les llevaba cierta diferencia de edad. Primero, Holder contó que había estado con una mujer mayor, pero también con una menor de edad, algo que es considerado delito de estupro y corrupción de menores. “La más grande con la que estuve tenía 42 y yo tenía″, dijo primero. “Y la más chica era de 15 años; y yo, 18″, agregó después.

Casi en simultáneo, en Twitter se viralizó un video de septiembre de 2020, en donde a Holder se lo veía pararse encima de varios autos. “Ayer esta persona entró a un estacionamiento, empezó a correr y saltar por los autos dejando así abolladuras Difundamos para que pague lo que corresponde!”, escribió una usuaria como epígrafe del video en donde se lo veía al hoy “hermanito” pararse sobre los techos de autos estacionados y posar para enaltecer su figura.

Puede interesarte

En aquel momento, el rosarino contestó a la acusación con un particular mensaje. “Vengo a defender mi nombre, todo esto está sacado de contexto... yo no entré a un estacionamiento por entrar… sino que ahí está el gym de un conocido mío, jamás pensé en dañar ningún auto.. pedí disculpas y me voy a hacer cargo como corresponde”, escribió Tomás para justificarse. Ahora que es una especie de celebridad, el hecho obtuvo un mayor eco y repudio.

Cuando Holder ingresó a los estudios de Gran Hermano, fue a saludar a sus amigos y familiares que lo habían ido a apoyar. Lo llamativo es que la cámara captó el momento en el que su mamá le puso algo en uno de los bolsillos de su pantalón. La polémica quedó instalada y al otro día se reveló qué fue lo que le dieron, para despejar todas las dudas que se sembraron desde ese momento. El Gran Hermano convocó al participante al confesionario y allí contó todo.

Puede interesarte

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió el dueño de la casa a Tomás, mientras en pantalla se repetían las imágenes de la gala inicial del lunes cuando ocurría este polémico hecho. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”, aclaró.

Entonces, Tomás decidió mirar a cámara y hablarle directamente su madre, lleno de emoción. “Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá. No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos”, comenzó diciendo.

Puede interesarte

“Te prometo que apenas salga nos vamos a reencontrar, te lo juro”, cerró Holder y le dio un sonoro beso al papel doblado. “Muy lindo mensaje, tu mamá va a estar muy contenta”, aprobó el Gran Hermano y después le pidió que la carta la deje en el confesionario. “Yo te la voy a guardar”, le prometió. El participante se despidió y se integró a la mesa con el resto de sus compañeros, aun conmovido.