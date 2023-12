Amílcar Nani

Jorge Tomás Fogg es el tercero en su familia con ese nombre. Su abuelo se llamó así, también su padre y él, fiel a las tradiciones, también bautizó a uno de sus hijos de la misma manera. Sin embargo, todo el mundo lo conoce con el sobrenombre Tommy.

Activo participante de diferentes instituciones locales, el pasado 14 de diciembre asumió la presidencia de la Codegu – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (conocida también como la Corporación del Desarrollo) luego de que el intendente Mauricio Davico convocara a la por entonces titular del ente Estela Miño para que se haga cargo de la Secretaria de Inversiones y Desarrollo Local.

“Me enteré de un día para el otro que tenía que asumir como presidente de la Codegu. No es algo que estaba planeado. Cuando Estela me informó sobre la convocatoria que había tenido del Municipio me dijo clarito que si yo no estaba dispuesto a hacerme cargo de la entidad, ella iba a rechazar el ofrecimiento de Davico”, contó Tommy Fogg a Ahora ElDía en una charla a agenda abierta, donde no sólo contó sobre los proyectos que tiene ahora que está a cargo de la institución sino también conocer a la persona detrás del que ejerce el cargo.

Foto: Mauricio Ríos

“Eso sí, aunque Estela puso este condicionamiento, yo jamás dudé en asumir mi deber. Ya era el vicepresidente, y lo lógico era que continúe con la tarea que habíamos encarado con esta comisión y seguir por los próximos nueve meses que le quedan a esta gestión”, afirmó.

A los 49 años, el nuevo presidente de la Codegu es productor ovino, padre de cinco hijos y esposo de una artesana, Fogg confiesa que su vida cambió rotundamente cuando a los 19 años se enteró que iba a ser padre: “Imaginate: que me haya tocado a esa edad te trastoca todas tus prioridades. Siempre digo que es como que me tuve que saltear mi década teniendo 20 años y meterme de lleno en mis 30”, manifestó y agregó: “Sin embargo, siempre tuve el empuje y la vocación de formar parte de entidades. He formado parte de la Comisión de Carrozas Estudiantiles y hasta he estado en las organizaciones de los viejos bailes estudiantiles que se hacían para el día de la primavera. Después, por el sector en el cual trabajo, decidí ser parte de la Sociedad Rural de Gualeguaychú”.

Desarrollo urbano y modelo distintivo

La Codegu es conocida coloquialmente como la entidad de las entidades debido a que es una Institución civil, privada, sin fines de lucro, en la que están representados todos los sectores socio-económicos de la ciudad. En su organización y administración comparten responsabilidades desde la Municipalidad hasta Entes Empresariales, pasando por Asociaciones Profesionales, Nucleamientos gremiales, Instituciones Educativas y Culturales, todas unidas en un objetivo común: Promover el desarrollo socioeconómico y progreso general de Gualeguaychú.

“La Codegu se creó en 1974 con un solo objetivo: que la comunidad de Gualeguaychú sea productiva, pujante, creciente y marque el camino a seguir para que haya un beneficio colectivo. Fijate lo visionario que fueron sus fundadores que decidieron poner en marcha esta entidad sabiendo que faltaban pocos años para que se inauguren los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo, algo que ellos sabían que iba a traer un gran empuje a la ciudad y que iba a ser un antes y un después. Por eso, cuatro años antes ya se pusieron a trabajar para aprovechar todas esas ventajas de entrada”, explicó a Ahora ElDía.

Foto: Mauricio Ríos

La Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) está conformada por: La Municipalidad, el Concejo Deliberante, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, la Asociación Síndrome de Down, la Biblioteca Popular “Sarmiento”, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Industria, el Centro de Almaceneros y Afines, el Centro de Defensa Comercial e Industrial, el Centro Regional de la U.C.U., el Círculo Farmacéutico, el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos – Regional Sureste, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, el Colegio de Martilleros, el Colegio de Médicos Veterinarios, el Colegio Médico, la Comisión Notarial, la Confederación General del Trabajo, la Cooperativa Arroceros de Gualeguaychú Limitada, la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines, la Cooperativa Escolar de Enseñanza Agropecuaria, la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Federación Agraria Argentina, el Instituto “Magnasco”, el Instituto del Profesorado “Sedes Sapientiae”, el Instituto de Perfeccionamiento y Especialización Docente (ISPED), la Sociedad de Bomberos Voluntarios y la Sociedad Rural Gualeguaychú; mientras que como miembros invitados están la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Alférez de Navío José María Sobral”, la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Pbro. José María Colombo”, la Escuela de Educación Técnica Nº 3 “Centro de Formación Profesional”, el INTI y Radio Nacional Gualeguaychú. Finalmente, también forman parte como miembros adherentes empresarios, comerciantes, productores, profesionales, operarios y vecinos en general.

“El modelo de la Codegu es algo único. No es usual encontrar una entidad que aglutine a todos esos miembros con el único objetivo de buscar el crecimiento de toda la comunidad. Creo que es insólito inclusive a nivel mundial. Para mí, es un orgullo formar parte, y mucho más ahora”, sostuvo Fogg.

Entre las responsabilidades de la Codegu está la de administrar el Parque Industrial de Gualeguaychú, algo que Fogg describe como uno de los grandes capitales que tiene esta ciudad: “Sin dudas, a nivel provincial, es el mejor Parque industrial, y también el más grande. Son 214 hectáreas parceladas, con cerco perimetral de seguridad, y cada parcela cuenta energía eléctrica, agua, gas natural y tratamiento de efluentes, además de contar con servicios como fibra óptica, red vial interna de hormigón, servicio contra incendios, sala de primeros auxilios dentro del parque con médico y oficinas de INTI e INTA. Por eso muchas empresas eligen instalarse acá y no en otros parques industriales de la provincia, muchos de ellos inclusive administrados por el Estado. El servicio que brindamos acá es totalmente superador”, enumeró sobre el predio ubicado en el ingreso de Gualeguaychú y que actualmente alberga a más de 30 empresas.

Foto: Mauricio Ríos

Sin embargo, la Codegu no sólo apunta hacia el crecimiento industrial sino que una gran parte de su trabajo está direccionada hacia los miles de emprendimientos y Pymes que actualmente hay en la ciudad. Desde dictar cursos, capacitaciones o brindar herramientas, la entidad tiene entre sus prioridades el crecimiento de estos sectores. “Tener un emprendimiento es como si te tirás a nadar y sabés que tu prioridad es llegar a la costa de enfrente. Te esforzás y nadás ciego en esa dirección. Sin embargo, imagínate que encima de ti hay un helicóptero con una soga que te ofrece llevarte de manera más fácil hacia tu destino. Bueno, esta metáfora sirve para graficar que nuestro objetivo es enseñar a todos a mirar para arriba y ver al helicóptero y aprovechar la oportunidad para cumplir con tus objetivos”, relató.

La ecuación para Fogg es fácil: si cada uno de los emprendimientos o pymes locales emplea a tan sólo una persona, el crecimiento en la ciudad sería enorme a nivel laborar, pero también a nivel de que cada uno que quiera emprender con su propio proyecto tenga una contención y acompañamiento de todos los que forman parte de la Codegu, que no dejan de ser miembros activos de la comunidad, pero además ninguno deja de ser un vecino.