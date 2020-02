El hecho se produjo minutos antes del mediodía de este viernes, en un domicilio ubicado en la calle Moreno al 4050, en la zona sur de la localidad santafesina. Un móvil de la policía provincial se dirigió hasta allí tras un llamado al 911.

Al otro lado del teléfono, una mujer alertó a las autoridades que se encontraba encerrada en la casa junto a sus cinco hijos porque su marido, identificado como Ariel Sayago, de 41 años, lucía alterado y, estando armado, la estaba amenazando.

primero

El hombre además estaba con la boca y la ropa ensangrentadas producto de una herida de bala en el rostro, en una mejilla, que todavía no se estableció en qué circunstancias se produjo.

Sayago vio a los uniformados y los recibió a disparos para luego adentrarse en la vivienda. Desconcertados, los efectivos solicitaron refuerzos e inmediatamente desplegaron un operativo en la cuadra. Minutos después, el hombre se asomó por la puerta y, sosteniendo una pistola en su mano izquierda, se mostró tomando de rehén a su hijastra, de 25 años. Pedía que lo dejaran irse del lugar, no quería ser detenido.

Un testigo filmó la secuencia final de la dramática escena. En el video se escucha hablar a uno de los policías, quien oficiaba de mediador y trataba de calmar a Sayago, diciéndole: “¿Cómo va, loco? Escuchame: soy Gonzalo yo. Quedate tranquilo, yo voy alejando a la gente, así nos vamos tranquilizando, ¿te parece?”.

SECUESTRO.jpg Los elementos secuestrados por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI)

Ante el diálogo, Sayago se descuidó: se distrajo un par de segundos y bajó la mirada para ver su teléfono celular. En ese instante, un agente de la Policía de Acción Táctica se abalanzó sobre él y tras un forcejeo, logró reducirlo, en una maniobra muy arriesgada.

El joven suboficial, de nombre Marcos Horvat, dijo luego al canal El Tres: “Es pura vocación. Uno sale a trabajar y no espera estos procedimientos. No sabe si es el miedo o actuar por llevar el uniforme encima. Por suerte no pasó a un mal mayor”.

Tras ello, la policía procedió a allanar la casa. Secuestraron el arma de Sayago, otra pistola que estaba en el interior de la vivienda, más de 4 kilos de marihuana compactados en panes, dos balanzas de precisión y el auto del detenido, un Renault Clio negro.

La chica salió ilesa, solo la atendieron médicos por una herida leve en su brazo. También recibió contención psicológica. Por su parte, Sayago recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece alojado. “Su estado de salud es reservado”, indicaron fuentes a Infobae.

Segunda

El hombre quedó detenido, imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma de fuego. La causa se tramita en la Fiscalía Federal N° 2 y el Juzgado Federal N° 3.

Según pudo saber Infobae, Sayago tiene antecedentes penales: fuentes policiales señalaron que las más recientes son causas iniciadas en junio y septiembre de 2018, por amenazas calificadas y robo, respectivamente.

En la ciudad de Rosario se produjeron varios hechos violentos en el primer mes del año. Fuentes policiales señalaron a este medio que puntualizando sobre los homicidios, “el 30 por ciento de los hechos se correspondieron a casos de violencia intrafamiliar y el resto a ajustes de cuenta, al margen de un asesinato registrado en ocasión de robo”.