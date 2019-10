Tomó viagra, la erección le duró un mes y le mutilaron el pene

Nat Thind, un electricista de 26 años, vecino de Hampshire, Gran Bretaña, experimentó en junio una erección de un mes tras consumir viagra, una situación que los médicos no consiguieron revertir después de intentarlo con varios métodos durante días en el hospital.

Ahora, el joven, que quedó impotente tras este episodio, culpa a los facultativos de su incapacidad para mantener relaciones sexuales. Thind, que ya había utilizado el fármaco en ocasiones anteriores, acudió al hospital cuando la erección no remitía y se volvió dolorosa.

Los médicos probaron, durante tres días, diferentes métodos para atajar la situación, pero no lo consiguieron, según publica el Daily Mail.

Los facultativos intentaron sin éxito drenar varias veces la sangre del miembro con agujas y suministraron al joven aspirinas y anticoagulantes. Al no obtener resultados, lo intervinieron quirúrgicamente sin lograr poner fin a la erección.

Thind, cuyo pene volvió a su estado original de forma natural, asegura que las técnicas utilizadas por los facultativos le han provocado impotencia y frecuentes dolores.

"Me he dado cuenta de que no sabían realmente lo que estaban haciendo", explica. "Como consecuencia, ahora tengo un pene mutilado, una punta entumecida, incapacidad para tener erecciones o alcanzar el orgasmo, dolores punzantes y ardientes y fibrosis peneana", detalla.

El joven lamenta que "pasar de una vida sexual sana a no tenerla es devastador" y está afectando a sus relaciones. "Definitivamente no es fácil vivir con este oscuro secreto, del que me siento muy avergonzado", relata.