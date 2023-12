No cabe duda de que el video seguirá evolucionando y cambiando en los próximos años bajo la influencia de las innovaciones tecnológicas, las nuevas preferencias de los consumidores y las tendencias sociales. Siendo así, hoy intentaremos predecir cuáles serán las principales tendencias de los videos en 2024 y 2025. ¡Esperamos que te resulte interesante!

Tendencia #1: Videos cortos

Quizá la popularidad de TikTok sea la mejor prueba de que los contemporáneos prefieren los videos cortos, que van de unos segundos a varios minutos. No todo el mundo tiene tiempo de ver un video de 30-40 minutos en YouTube. Tú y yo estamos acostumbrados a recibir contenidos de forma breve y sucinta, y los videos cortos son ideales para ello.

Además, estamos hablando de una gran variedad de tipos de videos: educativos, informativos, de entretenimiento, etc. La brevedad es una nueva tendencia en el mundo del video. Y los desarrolladores lo entienden, porque ya ahora hay un montón de alternativas a TikTok: Instagram Reels, YouTube Shorts, Snapchat Spotlight y similares.

Tendencia #2: Ver videos sin sonido

Esta tendencia se debe a que muchos usuarios ven videos en lugares públicos donde no quieren o no pueden activar el sonido. Según Facebook, el 85% de las visualizaciones de videos en esta plataforma se producen sin sonido. Por lo tanto, los creadores de videos deben tener en cuenta este factor y hacer que su contenido sea comprensible e interesante incluso sin audio. Para ello, pueden utilizar subtítulos, subtítulos de texto, emoji, animación y otros elementos visuales.

Por lo tanto, los creadores de videos modernos deberían tener en cuenta que muchos pueden ver sus videos sin sonido. Además, cuanto más corto sea el video, menos probable será que los espectadores activen el sonido. Ten en cuenta esto en el momento.

Tendencia #3: Videos interactivos

Se trata de videos que permiten al espectador influir en la trama, elegir distintas opciones, responder a preguntas, etc. Este tipo de videos implican más al espectador, convirtiéndolo de facto en partícipe de lo que ocurre en la pantalla. Antes, esto se practicaba sobre todo en los videojuegos del género de historias interactivas. Sin embargo, ahora hay películas enteras en las que el público puede influir directamente en la trama y el desenlace de los acontecimientos. Un gran ejemplo es "Black Mirror: Bandersnatch" de Netflix, donde tú decides qué camino toma la historia.

Tendencia #4: Videos de 360 grados

Como se puede adivinar, se trata de un video que muestra al espectador la escena desde todos los ángulos y le permite elegir qué ver. Puedes moverte por la "esfera" del video con el mouse, el dedo o los auriculares si utilizas tecnología de realidad virtual.

En general, los videos de 360 grados ya no son una novedad. Ya existían antes. Pero ahora la tecnología es más accesible y, por tanto, atrae más la atención de los espectadores. Y para la comunicación en Internet, este formato parece bastante prometedor.

Tendencia #5: Citas de video

Los videochats para ligar son una tendencia que ha recibido un nuevo impulso debido a la pandemia del coronavirus y a las restricciones en la comunicación social. Los videochats permiten a las personas conocerse y comunicarse en línea en tiempo real, viéndose y oyéndose mutuamente. Esto hace que el proceso de las citas sea más animado, emotivo y seguro. Los primeros videochats aleatorios Omegle y Chatroulette se lanzaron en 2009. Y desde entonces han aparecido un montón de alternativas realmente valiosas:

Azar: Videochat aleatorio con filtros de género y ubicación, en el que no sólo puedes chatear cara a cara con gente interesante, sino también hacer transmisiones de video a una gran audiencia si quieres demostrar tu valor.

Videochat aleatorio con filtros de género y ubicación, en el que no sólo puedes chatear cara a cara con gente interesante, sino también hacer transmisiones de video a una gran audiencia si quieres demostrar tu valor. OmegleAlternative.com: Gran alternativa a Omegle que te ofrece un filtro de género sin errores, opciones flexibles de búsqueda de compañeros de chat, un traductor de mensajes integrado. Además, omeglealternative.com/es cuenta con una moderación y un soporte excelentes.

Gran alternativa a Omegle que te ofrece un filtro de género sin errores, opciones flexibles de búsqueda de compañeros de chat, un traductor de mensajes integrado. Además, omeglealternative.com/es cuenta con una moderación y un soporte excelentes. Camsurf: Muy popular y sencillo similar a Omegle, que permite buscar interlocutores por género, idioma e intereses. También dispone de funciones adicionales de pago, pero en la práctica no todos los usuarios las necesitan.

Y estos son sólo algunos de los interesantes videochats aleatorios como Omegle a los que deberías prestar atención. Seguro que encuentras algo interesante.

Tendencia #6: Videos verticales

Seguro que recuerdas los tiempos en que grabar video en vertical se consideraba de mala educación. Esto se debe a que antes los contenidos de video se veían principalmente en televisores, monitores y pantallas de portátiles. Es decir, en formato horizontal. Pero ahora cerca del 80% de todo el contenido de video se ve en smartphones. Y solemos sostener el smartphone en posición vertical. En consecuencia, el número de videos verticales está creciendo rápidamente. Por eso, el mencionado TikTok está formado casi en su totalidad por este tipo de videos. Y hoy en día, este formato no le plantea dudas a nadie.

Tendencia #7: Videos IA

Se trata de un video creado o procesado con ayuda de la inteligencia artificial. La IA puede utilizarse para generar nuevos contenidos, recomendaciones personalizadas, mejorar la calidad de la imagen y el sonido y crear los llamados deepfakes.

Hace apenas un año, crear o mejorar videos utilizando IA y redes neuronales era toda una rareza. Y ahora es completamente habitual. Por lo tanto, estamos convencidos de que en 2024-2025 veremos oportunidades aún mayores para aplicar la inteligencia artificial al video.

Tendencia #8: Videos con tecnología RA

Una vez más, las tecnologías de RA y RV ya no son nuevas. Pero aún no se han generalizado debido al elevado coste tanto de la producción de contenidos como de los equipos para visualizarlos. Por ejemplo, el anunciado Apple Vision Pro, que debería salir a la venta en 2024 cuesta 3499 dólares sin impuestos.

Sí, los contenidos de RA siguen siendo muy caros, pero si el proyecto de Apple se "lanza", los competidores no tardarán en llegar. Habrá soluciones más asequibles. Y entonces podremos decir con confianza que por fin hemos entrado en la era de la realidad aumentada y virtual.

Tendencia #9: Usar avatares en los videos

La principal ventaja de la videocomunicación para algunas personas es también su desventaja. La cuestión es que tú ves al interlocutor, y el interlocutor te ve a ti. Hay que admitir que a veces uno se encuentra "fuera de forma" para comunicarse con alguien por video. ¡Aquí es donde los avatares digitales vienen al rescate!

Algo parecido se nos mostró en la presentación del Apple Vision Pro. Y, de nuevo, si la tecnología de Apple se populariza, seguro que veremos aún más opciones de comunicación con avatares. Además, no hay que olvidar el trabajo de Meta en su propio metaverso, en el que la comunicación también tendrá lugar entre avatares.

Por supuesto, la comunicación con el avatar de una persona no puede sustituir a una conversación cara a cara con ella. Y más aún, no sustituirá a la comunicación en directo. Pero incluso un avatar puede transmitir bien emociones, gestos, expresiones faciales, etc. En cualquier caso, es mejor y más interesante que los mensajes de texto normales.

¿Habrá otras tendencias de video en 2024-2025?

En realidad, es muy difícil responder a esta pregunta. Probablemente recuerdes que, por ejemplo, en 2022 nadie había oído hablar de chatbots inteligentes como ChatGPT. Y en 2023, ChatGPT no sólo se convirtió casi en el principal descubrimiento tecnológico durante muchos meses o incluso años, sino que también dio lugar a muchas alternativas, demostrando que la inteligencia artificial es el futuro.

Por lo tanto, es muy posible que la principal tendencia de video en los próximos años resulte ser algo que no hemos mencionado y que, tal vez, ni siquiera conozcamos ahora. Por lo tanto, sólo nos queda seguir las actualizaciones y no perdernos noticias interesantes en este ámbito.