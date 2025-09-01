La tradicional tormenta de Santa Rosa finalmente llegó a Entre Ríos este fin de semana con abundantes lluvias y continúa sobre territorio provincial, ya que hay un alerta por precipitaciones intensas que abarca este lunes algunos departamentos.

Las lluvias llegaron durante la madrugada del domingo y la segunda jornada del fin de semana transcurrió con precipitaciones casi incesantes. Este lunes la tormenta se encuentra trasladándose en sentido este a lo ancho de la provincia, mientras que en las zonas donde ya pasó el cielo se va despejando.

El director de Hidráulica de Entre Ríos, Oscar Pintos, dio precisiones este lunes por la mañana en Canal 9 Litoral sobre los lugares de la provincia donde más llovió en las últimas 48 horas, entre las 9 del sábado y las 9 de este domingo.

El funcionario confirmó que en el departamento Victoria se superaron los 100 milímetros (por ejemplo, 108 en Rincón del Doll), en Paraná y alrededores cayeron 80 milímetros y en la zona de Nogoyá y Lucas González se registraron 64 milímetros.

“La zona más afectada fue la costa del río Paraná”, dijo Pintos, y anticipó que “el frente de tormentas se va a desplazar hacia la costa del río Uruguay”.

Pintos ratificó que agosto fue “muy lluvioso para Entre Ríos en general y en Paraná en particular” y recordó que en la capital provincial en las lluvias de la tormenta anterior (del 20 y 21 de agosto) cayeron 59 y 61 milímetros en dos días consecutivos. “Se superó una marca de 1973. Finalizado el mes, llovieron 186 milímetros, un registro que no había en la ciudad desde 1967″, precisó el funcionario.

En tanto, consultado sobre lo que se puede esperar para el mes de septiembre, señaló que se esperan precipitaciones normales.