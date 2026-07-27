Gualeguaychú tendrá un lunes marcado por la inestabilidad y la posibilidad de tormentas, de acuerdo con el alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte de Entre Ríos.

El organismo anticipó que durante la jornada podrían desarrollarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y una importante actividad eléctrica.

Para el área bajo alerta se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el SMN advirtió que esos valores podrían ser superados de manera puntual.

En el caso de Gualeguaychú, el fenómeno podría generar períodos de precipitaciones abundantes en poco tiempo, con la posibilidad de anegamientos temporarios en sectores urbanos y rurales, además de dificultades para la circulación vehicular.

Alerta para gran parte de Entre Ríos

La advertencia meteorológica alcanzará durante la tarde del lunes a buena parte del territorio entrerriano. Además de Gualeguaychú, estarán incluidos los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Uruguay, Colón, Islas del Ibicuy y Tala.

En esas zonas se esperan tormentas de intensidad variable, algunas de ellas fuertes, con abundante caída de agua en períodos breves, ráfagas, granizo e intensa actividad eléctrica.

Los únicos departamentos de Entre Ríos que, por el momento, quedaron fuera del área bajo alerta amarilla son Gualeguay y Victoria.

El SMN señaló que las tormentas pueden presentarse de manera localizada, por lo que las condiciones podrían variar considerablemente entre localidades cercanas. De esta manera, algunos sectores podrían recibir acumulados superiores a los previstos o registrar fenómenos de mayor intensidad.