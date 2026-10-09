Aldosivi y Sarmiento abrirán este viernes la fecha 12 del Torneo Clausura, desde las 14.30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. La jornada inicial tendrá otros tres partidos y marcará el comienzo de un fin de semana largo con actividad hasta el lunes.

El partido más destacado del viernes será el de Instituto-Boca, que se jugará desde las 19.30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba. El Xeneize buscará recortar distancia con la Gloria, que lidera la Zona A con 25 unidades, en un tramo clave para la pelea por la clasificación del Torneo Clausura.

El encuentro entre Instituto y Boca tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal y a Yamil Possi a cargo del VAR. Antes, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Atlético Tucumán desde las 18.00, mientras que Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia completarán el día desde las 21.45.

La fecha 12 del Torneo Clausura tendrá cuatro partidos el sábado



La jornada del sábado también contará con cuatro encuentros. La actividad comenzará a las 15.45, cuando Barracas Central reciba a Huracán en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Luego, desde las 17.00, Central Córdoba se medirá ante Estudiantes de La Plata.

A las 19.15 será el turno de Tigre-Banfield en Victoria, mientras que el cierre del sábado quedará para River, que volverá a jugar desde las 21.30 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental. El encuentro tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal y a Andrés Merlos en el VAR.

El domingo será el día con más partidos



El domingo concentrará la mayor cantidad de encuentros. La actividad comenzará a las 14.45 con San Lorenzo-Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, bajo el arbitraje de Bruno Amiconi y con Nahuel Viñas en el VAR.

Luego, a las 17.00, habrá dos partidos en simultáneo: Rosario Central-Independiente Rivadavia de Mendoza y Platense-Argentinos Juniors. Más tarde, Racing recibirá a Belgrano desde las 19.15 en el Presidente Perón, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Fernando Espinoza en la asistencia de video.

El cierre del domingo será en Córdoba, donde Talleres e Independiente se enfrentarán desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Ese partido tendrá a Sebastián Zunino como juez principal y a Laura Fortunato en el VAR.

El cierre será el lunes con dos encuentros



La duodécima fecha finalizará el lunes con dos partidos. Desde las 16.00, Lanús recibirá a Vélez, mientras que a las 18.30 Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará ante Newell’s All Boys por la Zona A.

Fecha 12 del Torneo Clausura: partidos del viernes 9 de octubre



Aldosivi-Sarmiento, a las 14.30. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.

Gimnasia (LP)-Atlético Tucumán, a las 18.00. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.

Instituto-Boca, a las 19.30. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

Unión-Defensa y Justicia, a las 21.45. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib.



Partidos del sábado 10 de octubre

Barracas Central-Huracán, a las 15.45. Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.

Central Córdoba-Estudiantes (LP), a las 17.00. Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.

Tigre-Banfield, a las 19.15. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Fabrizio Llobet.

River-Estudiantes (RC), a las 21.30. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Andrés Merlos.



Partidos del domingo 11 de octubre



San Lorenzo-Riestra, a las 14.45. Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Nahuel Viñas.

Platense-Argentinos, a las 17.00. Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Juan Pafundi.

Rosario Central-Independiente Rivadavia de Mendoza, a las 17.00. Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.

Racing-Belgrano, a las 19.15. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.

Talleres-Independiente, a las 21.30. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.



Cierre del lunes 12 de octubre



Lanús-Vélez, a las 16.00. Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

Gimnasia (Mza.)-Newell’s, a las 18.30. Árbitro: Juan Cruz Robledo. VAR: Héctor Paletta.



Con esta programación, la fecha 12 quedará distribuida en cuatro días de competencia y tendrá presencia de varios equipos grandes en horarios centrales. La organización arbitral también quedó definida para todos los cruces, con los jueces principales y los encargados del VAR confirmados para cada partido.