Torneo Clausura: los partidos de hoy y dónde verlos en vivo
La fecha 2 continúa este jueves 30 de julio con cuatro encuentros. Talleres-Vélez e Independiente-Newell's irán por ESPN Premium, mientras que Independiente Rivadavia-Huracán y Central Córdoba-Atlético Tucumán se verán por TNT Sports.
La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 continúa este jueves 30 de julio con cuatro partidos que tendrán transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. La jornada comenzará a las 19 y finalizará con dos encuentros programados para las 21.15.
El fútbol argentino vuelve a tener una agenda cargada después del inicio del campeonato, que tuvo como uno de sus primeros atractivos el estreno de Belgrano ante Rosario Central en el Torneo Clausura.
Torneo Clausura 2026: fixture de hoy
Los partidos de este jueves 30 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 serán los siguientes:
- 19.00 | Talleres vs. Vélez
- 19.00 | Independiente Rivadavia vs. Huracán
- 21.15 | Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Atlético Tucumán
- 21.15 | Independiente vs. Newell’s
Dónde ver los partidos en vivo
Los encuentros de la fecha 2 se podrán seguir a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports, según el partido correspondiente. La programación tendrá dos turnos: el primero desde las 19 y el segundo desde las 21.15.
Entre los cruces destacados aparece la presentación de Independiente, que recibirá a Newell’s en uno de los cierres de la jornada. También jugarán Talleres contra Vélez, Independiente Rivadavia frente a Huracán y Central Córdoba ante Atlético Tucumán.
Fuente: TyC Sports.