La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 continúa este jueves 30 de julio con cuatro partidos que tendrán transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. La jornada comenzará a las 19 y finalizará con dos encuentros programados para las 21.15.

El fútbol argentino vuelve a tener una agenda cargada después del inicio del campeonato, que tuvo como uno de sus primeros atractivos el estreno de Belgrano ante Rosario Central en el Torneo Clausura.

Torneo Clausura 2026: fixture de hoy

Los partidos de este jueves 30 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 serán los siguientes:

19.00 | Talleres vs. Vélez



19.00 | Independiente Rivadavia vs. Huracán



21.15 | Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Atlético Tucumán



21.15 | Independiente vs. Newell’s

Dónde ver los partidos en vivo



Los encuentros de la fecha 2 se podrán seguir a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports, según el partido correspondiente. La programación tendrá dos turnos: el primero desde las 19 y el segundo desde las 21.15.

Entre los cruces destacados aparece la presentación de Independiente, que recibirá a Newell’s en uno de los cierres de la jornada. También jugarán Talleres contra Vélez, Independiente Rivadavia frente a Huracán y Central Córdoba ante Atlético Tucumán.

Fuente: TyC Sports.