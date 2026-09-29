Evelyn Garay es una excarmelita del Convento de Nogoyá, que volvió al centro de la escena a partir de la serie Cautiva, que retrata las torturas que sufrían quienes vivían como monjas de clausura. Por los aberrantes sucesos allí ocurridos, denunciados primeros por el Semanario Análisis y luego investigados judicialmente, fue condenada por “privación ilegítima de la libertad” la madre superiora Luisa Toledo.

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“Se ocultan muchas cosas, porque ahí mismo se elaboraban los instrumentos para mortificarse, como cilicios o látigos. Lo bueno de la serie es que muestra el dolor que se padecía, pero lo peor son las heridas que quedan dentro. Destruyen tu personalidad, tus gustos, tu voz y hasta tu pensamiento. Lo que se vive es una destrucción de la persona”, resaltó Garay. Y agregó: “Uno entra ilusionado porque sabe poco, es muy romántico. Pero cuando entrás es un martirio. No te das cuenta, es un proceso donde te vas metiendo y vas aceptando”.

Garay contó que existen “sacrificios” dentro del convento, como el silencio, la falta de contacto con el exterior y visitas muy acotadas y a través de las rejas: “Lo que pasó es lo que sucede siempre con estos casos en la Iglesia. Toledo ahora está en otro convento, mientras a nosotros nos quedan las heridas. Y el arzobispo Juan Alberto Puiggari estaba en conocimiento de lo que pasaba“. Acotó luego: “Todo el en carmelo está hecho para doler, agravado porque estás aislado. Es una secta, te destruyen“.

Fuente: AHORA