La obra ejecutada ya muestra importantes avances en pavimento y caminos peatonales, además de en la desembocadura. Estos trabajos consolidan la conectividad en el norte de la ciudad. La última etapa concluye con la limpieza integral del lugar.

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, continúa con la intervención estratégica en la esquina de Clavarino y Misiones, donde se extiende la desembocadura del Canal Clavarino.

Se trata de la extensión de la desembocadura del Canal Clavarino, un conducto de cuatro vanos —tres de 2,20 metros de ancho y uno de 2,50 metros, todos de 1,20 de altura— cuya función es encauzar las aguas pluviales que llegan desde distintos barrios del norte de la ciudad hacia el río Gualeguaychú.

Durante el último mes se prolongó el vano de 2,50 metros de ancho en una longitud de 12 metros. La estructura se ejecutó íntegramente en hormigón armado y con personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial, lo que permitió optimizar costos.

Además, durante las últimas semanas se concretaron los trabajos de pavimentación de la nueva calzada de hormigón, que ya une la zona de la desembocadura con el boulevard De León, lo que generó una conexión vial continua y segura. También se ejecutaron las nuevas veredas sobre el lado norte, complementando la infraestructura y aportando mayor accesibilidad peatonal.

Actualmente, se encuentra pendiente el retiro del encofrado utilizado para el tramo de ampliación del conducto, y además ya se cuenta con el material para la instalación de las barandas de seguridad que delimitarán el canal y completarán la protección perimetral, las cuales serán construidas por los herreros municipales.

La nueva calzada conectará de manera continua la esquina de la desembocadura con el boulevard De León, facilitando la circulación vehicular y peatonal, y brindando a la zona un carácter de urbanización formal, en un sector donde actualmente existe un asentamiento.

Como etapa final, el Municipio llevará adelante una limpieza integral del sector y del propio canal, retirando restos de obra y residuos acumulados para restablecer el flujo normal del curso pluvial y mejorar el entorno urbano.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana.

Un nuevo espacio de seguridad ciudadana

Sobre la superficie generada por la extensión de la desembocadura se instalará, además, una de las cinco Oficinas Urbanas de Seguridad que el Municipio desplegará en puntos estratégicos. Estas dependencias estarán conformadas por contenedores de acero reacondicionados de 6,05 metros de largo, 2,43 de ancho y 2,59 de alto.

Antes de su adaptación, cada módulo será inspeccionado para garantizar su perfecto estado estructural y asegurar que no presente abolladuras ni fallas que comprometan su durabilidad. Los espacios se diseñarán con altos estándares de calidad para funcionar como puestos de atención y coordinación de acciones de prevención y control en los barrios.

Historia y contexto

El Canal Clavarino es una de las principales obras de desagüe pluvial de Gualeguaychú. Su traza se remonta a los primeros planes de saneamiento urbano de comienzos del siglo XX, cuando se abrió una zanja a cielo abierto para conducir las aguas de lluvia hacia el río Gualeguaychú.

Con el tiempo, se transformó en un cauce entubado que permitió resolver problemas de anegamiento y avanzar en la urbanización del norte de la ciudad. La actual intervención —que amplía la desembocadura y completa el pavimento— continúa esa política de integración entre infraestructura hidráulica y desarrollo urbano, sumando conectividad, seguridad y ordenamiento al sector.