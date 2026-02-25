Un trabajador rural que conducía un tractor por la Ruta Nacional N° 12, cayó de un puente a la altura de Colonia Bertozzi, la tarde de este martes.

El hombre resultó con traumatismo de cráneo y sangrado, además de múltiples golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital de Hernandarias.

El trabajador rural de Bertozzi fue auxiliado por policías de Federal que pasaron por allí luego del siniestro vial. Asimismo, luego intervino en el hecho personal de la Comisaría de El Solar.

Vecinos del lugar expresaron a La Sexta que el hombre habría tomado la banquina para darle paso a un camión, sin notar que “esa parte de la ruta, que tiene muchos yuyos y está con falta de mantenimiento, presenta un socavón”, por lo que las ruedas del tractor cayeron en un hueco que precipitó el vuelco del vehículo debajo del puente, publicó La Sexta.