Se graduaron de la Diplomatura en Montaje de Espacios Expositivos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) las trabajadoras de museos del Gobierno de Gualeguaychú: la profesora Micaela Barrionuevo, las muséologas Natalia Derudi y Abril Peruzzo, y la licenciada Marianela Muñoz.

La diplomatura es un trayecto formativo impulsado por la Secretaría de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil y el Museo de la Cárcova, en articulación con la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Su objetivo es la profesionalización del personal técnico de las áreas de montaje, tanto del ámbito público como del sector cultural independiente.

El programa apunta a fortalecer los saberes específicos del oficio del montajista, incorporando medios tecnológicos y herramientas actualizadas que mejoran la calidad de los procesos de trabajo en instituciones culturales. Parte de la premisa de que los nuevos escenarios del arte contemporáneo exigen equipos capaces de afrontar prácticas, lenguajes y tecnologías en constante transformación. Las realizaciones actuales integran una diversidad de soportes, medios y dispositivos museográficos, lumínicos, sonoros y multimediales, que requieren competencias técnicas especializadas y una actualización permanente.

La formación también incluyó contenidos fundamentales vinculados a la conservación de bienes culturales: conservación preventiva; relevamiento y diagnóstico de acervos y espacios expositivos; elaboración de reportes; identificación de factores de riesgo como temperatura, humedad e iluminación; uso de instrumental de medición; protocolos de manipulación segura; criterios de estabilización y conservación curativa; procedimientos de embalaje y protección de obras durante traslados; principios generales de restauración, y problemáticas actuales de conservación de repositorios digitales e imágenes. Estos conocimientos resultan esenciales para garantizar montajes que resguarden la integridad de las obras y cumplan con los estándares profesionales del campo.

En este marco, la formación ofrecida por la UNA contribuye a la jerarquización de los equipos técnicos y potencia el desarrollo profesional de quienes sostienen diariamente los procesos expositivos en museos, centros culturales y espacios independientes.

El Gobierno de Gualeguaychú celebra el compromiso de las trabajadoras que dedican tiempo y esfuerzo a la actualización profesional en un área clave para la gestión cultural contemporánea. La graduación no solo marcó el cierre de una etapa académica, sino también la consolidación de un campo profesional indispensable para garantizar propuestas expositivas de calidad en todo el territorio.