Los empleados despedidos de FATE en la planta de San Fernando denunciaron este viernes que, aunque la empresa anunció el acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y el de la provincia de Buenos Aires, el establecimiento permanecía cerrado.

Según el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la disposición gubernamental, emitida el miércoles por la tarde, establecía que ambas partes debían restituir el estado anterior al conflicto, lo que implicaba la reapertura de la planta y la reincorporación de los trabajadores a sus tareas habituales.

El secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, informó desde el ingreso de la fábrica que ningún empleado logró ingresar para retomar sus funciones. “Seguimos en la misma circunstancia. La puerta todavía sigue cerrada y con candado. Los trabajadores en asamblea hemos observado esa situación y hemos ratificado que nuestro reclamo es que se ponga en funcionamiento la planta, se le dé tareas y se busque una solución definitiva, un plan de producción para que podamos seguir adelante”, advirtió.

El dirigente gremial explicó que los operarios permanecen en las inmediaciones de la fábrica para defender sus puestos y sostener el reclamo por la continuidad laboral. “Todos los compañeros que tenían que presentarse oficialmente a trabajar hoy vinieron todos. No hubo ausentismo, vinieron todos los compañeros a la puerta de planta y lo que encontraron es un candado”, comentó el referente del SUTNA, sobre la intención de los empleados de retomar tareas.

“Permanecemos en la planta porque, si nos vamos, la opinión pública puede interpretar que dejamos de reclamar nuestros puestos de trabajo”, agregó.

Crespo instó a los directivos a asumir el compromiso de garantizar la continuidad de la operación y preservar los puestos laborales, subrayando la importancia que la fábrica tiene. “Lo que estamos buscando es una propuesta de continuidad laboral y le dijimos a los gobiernos provincial, nacional y la empresa -que son los dueños de Aluar, Futaleufú y de la energía de Argentina- que pongan un proyecto de continuidad laboral para estas mil familias”, expuso.

“Son mil familias, más todas las familias del barrio que dependen de esta fábrica, más toda la cadena productiva que desprenden de esta fábrica”, agregó.

En sus declaraciones, Crespo tomó distancia de la alternativa para reubicar a los trabajadores en otras empresas en otras provincias del holding empresario, y exigió la reactivación de la planta de San Fernando, donde la producción de neumáticos se sostiene desde hace ochenta años.

“Aluar queda en Puerto Madryn. Las empresas de energía están en el sur argentino, no son las que van a ofrecer los puestos de trabajo. Acá hay una fábrica enorme, que produce hace ochenta años. Con las condiciones normales, es una fábrica que puede no solo producir, pagar los sueldos, sino tener las ganancias enormes que han tenido”, afirmó.

“Los balances que nos entregaron, incluso cuando decían tener problemas, muestran 190 millones de dólares de ganancia. Consideraban que era una ganancia pequeña”, completó.

Al ser consultado por la prensa, el dirigente gremial aseguró que “los trabajadores tienen mucha voluntad de afrontar este conflicto”, pero que evaluán con prudencia los pasos a seguir porque aún hay muchos operarios de vacaciones. “Planteamos que las acciones deben ir sumándose, a medida que regresen más compañeros. Hay quienes quieren tomar medidas más fuertes rápidamente, pero eso lo debatimos entre todos”, concluyó.

“Desde FATE le decimos a todos los gremios que nos han llamado, la CGT, las CTA, nos han dicho que se ponen a disposición: organicemos una gran acción para mostrar que estamos reclamando en serio que esta fábrica no se cierre, en el centro del poder político”, convocó

Este martes, la histórica fabricante de neumáticos Fate anunció este martes el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, poniendo fin a más de ocho décadas de producción en la Argentina. Los empleados se enteraron de la decisión al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades.