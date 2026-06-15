Trabajadores de Granja Tres Arroyos llevaron adelante este lunes una olla popular frente a la planta en Concepción del Uruguay, en el marco de las medidas de protesta que vienen impulsando ante la incertidumbre por la situación laboral que atraviesa el sector.

La jornada comenzó con una asamblea en la que los empleados analizaron el estado del conflicto y debatieron los pasos a seguir para sostener el reclamo en defensa de las fuentes de trabajo.

Posteriormente, se realizó una olla popular de la que participaron trabajadores, familiares y vecinos que se acercaron para brindar su apoyo.

Durante el encuentro, los manifestantes reiteraron la necesidad de encontrar soluciones que permitan garantizar la continuidad laboral de cientos de familias vinculadas a la actividad de la empresa.

La concentración se desarrolló de manera pacífica y sirvió para visibilizar una problemática que mantiene en vilo a numerosos trabajadores de la región.