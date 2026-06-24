Operarios de Granja Tres Arroyos se anotan por estos momentos en un registro creado por la Provincia para poder recibir un subsidio especialmente dispuesto para ellos, en el marco de la emergencia derivada por el cierre intempestivo de la firma en Concepción del Uruguay.

A la espera de novedades tras un comunicado que dio cuenta de una posible reapertura escalonada de la planta -aunque sujeta a encontrar recursos para operar- los casi mil trabajadores de la compañía siguen en la incertidumbre y desconocen si seguirán o no siendo parte de la estructura.

Mientras tanto, y luego de conversaciones mantenidas entre los sindicatos y autoridades provinciales, se dispuso el abono de un subsidio especial de 200 mil pesos por dos meses. Junto a ello, una reducción de la boleta de luz, a través de un convenio de Enersa, que puede llegar a ser de hasta dos bimestres para familias con ingresos menores a tres canastas básicas.