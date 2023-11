En diálogo con Ahora ElDía, Cynthia Sartori, enfermera de la guardia de adultos, explicó la situación que viven los trabajadores de su sector, cuáles son sus reclamos y qué panorama ven a futuro.



- ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores de la salud?



- Hablo por enfermería, porque cada sector tiene su problemática particular. Nosotros somos 67 enfermeros trabajando con contratos anuales donde se nos pone un precio por hora que aumenta según paritarias, con una cantidad de 18 a 20 guardias mensuales en donde el profesional se debe de abonar su monotributo.

- ¿Creen que habrá alguna solución antes de que cambie la gestión provincial?



- Estos contratos son hasta el 31 de diciembre. No va a cambiar mucho antes del 10 de diciembre ya que una de las cosas que se reclama -que es evitar la reducción de guardias- ya empezó este mes.



- ¿Tuvieron contactos con allegados al gobernador electo Rogelio Frigerio o el mandatario saliente Gustavo Bordet?



- No, porque los contratos son emitidos desde el hospital, somos prestadores de servicios al hospital bajo sus condiciones. Es el único hospital de la provincia donde pasa.

- ¿Cuántos aumentos les están debiendo?



- El de septiembre que fue de un 18,5%; el de octubre, de un 8 %; el de noviembre, de un 4%; y el de diciembre que va a ser de 8,3%.

- ¿Cuál es la solución que ustedes reclaman?



- Básicamente, lo que nosotros reclamamos es que se nos pague lo que se nos debe. De todos estos aumentos a nosotros no nos llegó ninguno. Nosotros estamos cobrando, hoy en día, un 60% de lo que cobra un suplente que recién acaba de entrar en el hospital sin ningún tipo de antigüedad. También se reclama que nosotros durante cuatro años tuvimos la modalidad de trabajar de 18 a 20 guardias mensuales, y lo que ha pasado en este último mes y en el mes anterior, inclusive, en algunos sectores del hospital, es que se redujeron esas guardias; algunas nos redujeron a nosotros. Por ejemplo, yo trabajo en el servicio de guardia de adultos del Hospital Centenario. A nosotros, por el movimiento que hay, por la dinámica de la guardia, se nos redujo a 15 guardias, pero hay sectores en el que a los enfermeros se les redujo a 7, 9, 10 guardias. O sea, pasaste a tener de un mes a otro la mitad de la guardia del total sin ningún tipo de previo aviso, y eso también es parte de lo que se reclama. Sumado a lo que se nos debe con el achicamiento de las guardias mensuales, lo que nosotros reclamamos es que se pidan más cargos de suplentes a Paraná, porque por el hecho de contar con el monotributo –que es el único hospital de la provincia que lo hace– y el trabajar con el sueldo dos a uno –dos monotributistas, pagás un solo suplente–, entonces no se están pidiendo los cargos a Paraná que se deberían pedir. Estamos pidiendo que se exijan más cargos, que a la hora de repartir los cargos que vengan sean más transparentes, que haya una lista, que se blanquee a quién va ese cargo y podamos saber si va realmente a un enfermero o a dónde van esos cargos. También reclamamos que los puestos de enfermería sean concursados, al igual que los jefes de servicios. Que la persona que está en el departamento de enfermería sea concursada de esos cargos, que sean personas capacitadas para estar ahí.

- ¿Cómo sigue el plan de lucha?



- La verdad es que no lo sabemos. Hoy en medio de la lucha, de la movilización, el director abrió la puerta para poder hablar con nosotros. Solamente nos aceptó que nos va a pagar los aumentos que se nos deben, pero no nos garantizó que no se nos siga quitando guardias ni que nos vaya a continuar el contrato después del 31 de diciembre.