En el marco de las capacitaciones contantes que se llevan a cabo en las distintas áreas del Hospital Centenario, en esta oportunidad se está realizando una importante formación destinada a los trabajadores de Mantenimiento.

La capacitación consiste en tareas de oficios específicas, entre ellas se destacan las especialidades de electricista, gasista y soldadura.

Vale destacar que estas formaciones fueron promovidas a través de la Oficina de Personal, y están reconocidas por el Consejo General de Educación, garantizando su profesionalismo y calidad.

Es así que durante los próximos meses los trabajadores adquirirán nuevas habilidades, que repercutirán en un mejor servicio a la institución y a la comunidad.