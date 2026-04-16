Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se movilizaron este jueves en rechazo a los 140 despidos dispuestos por el Gobierno nacional, en el marco de una reestructuración del organismo que generó fuerte malestar entre los empleados.

La protesta se desarrolló frente a la sede central del SMN, donde los manifestantes denunciaron que la medida implica un “vaciamiento” del organismo y advirtieron sobre las posibles consecuencias en la calidad del servicio que se brinda a la población. En ese sentido, remarcaron que muchos de los trabajadores desvinculados cumplían funciones técnicas y operativas esenciales.

Desde el sector señalaron que los despidos afectan áreas sensibles como la recolección de datos, el mantenimiento de estaciones meteorológicas y el procesamiento de información, tareas fundamentales para la elaboración de pronósticos y la emisión de alertas tempranas. Según indicaron, la reducción del personal podría debilitar la red de monitoreo en todo el país.



Durante la jornada, Silvina, una de las manifestantes y trabajadora del organismo, explicó el alcance de la medida y advirtió sobre el impacto de las decisiones oficiales: “El desguace es tan grande que nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza”, afirmó en diálogo con el móvil de C5N.

En ese sentido, la trabajadora alertó que el deterioro del organismo no es solo una cuestión laboral. Según sostuvo, la pérdida de capacidades operativas va a “afectar la seguridad del país y va a afectar la soberanía”, al poner en riesgo funciones estratégicas del servicio.

Además, en diálogo con reporteros, denunció restricciones en el plano técnico y discursivo. Aseguró que el Gobierno “prohíbe hablar del cambio climático” y que el término no puede ser mencionado en informes oficiales elaborados por el organismo.

Durante la manifestación, también participaron delegados gremiales y representantes de distintos sectores estatales, quienes expresaron su apoyo al reclamo y cuestionaron la política de recorte en organismos públicos. En ese marco, se escucharon consignas contra el ajuste y en defensa de los puestos de trabajo.

Por su parte, desde el Gobierno nacional justificaron la decisión al sostener que forma parte de un proceso de modernización y reorganización interna, orientado a optimizar recursos y mejorar la eficiencia del organismo. Aseguraron además que la medida no compromete el funcionamiento del SMN ni la prestación de sus servicios esenciales.

Sin embargo, los trabajadores rechazaron esos argumentos y advirtieron que la pérdida de personal capacitado puede tener impacto directo en actividades clave que dependen de la información meteorológica, como la aviación, la producción agropecuaria y la prevención de eventos climáticos extremos.

En este contexto, anticiparon que continuarán con medidas de fuerza y acciones de visibilización para exigir la reincorporación de los despedidos y frenar el avance del ajuste en el organismo, en un conflicto que suma tensión dentro del ámbito estatal.

Fuente: C5N