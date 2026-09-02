Trabajadores de Granja Tres Arroyos se encadenaron este miércoles frente a la Justicia en Concepción del Uruguay, en reclamo por los despidos y por el futuro de la planta La China, paralizada desde mayo.

La protesta comenzó a las 9:30 con una concentración frente al edificio judicial, bajo la consigna “La necesidad no espera a la Justicia“. El reclamo incluye el pago de salarios adeudados e indemnizaciones y la reincorporación a los puestos de trabajo.

La crisis de la empresa derivó en cientos de despidos en la ciudad. Según distintas fuentes periodísticas, la cantidad de trabajadores despedidos se acerca a los 480. La semana pasada se produjeron alrededor de 270 despidos y que el lunes comenzaron a llegar nuevos telegramas, con una estimación de cerca de 100 despidos más en esa jornada.

La movilización se realiza además bajo la consigna “No al cierre de Granja Tres Arroyos“. Los trabajadores reclaman que la Justicia intervenga ante la incertidumbre laboral y la falta de pago de haberes e indemnizaciones.

La protesta se produce en medio de una crisis que también tiene derivaciones judiciales y financieras para la empresa, que enfrenta pedidos de quiebra, ejecuciones y una millonaria deuda mientras busca avanzar con una reestructuración.

El reclamo también tuvo un momento de fuerte tensión frente a la Municipalidad, con fuertes cuestionamientos al intendente José Eduardo Lauritto, a quien los trabajadores pidieron una mayor intervención frente a la situación que atraviesan.

Fuentes: La Pirámide / Uruguayenses