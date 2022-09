La manifestación se realizó en forma pacífica, los trabajadores llegaron frente al Municipio de Pueblo Belgrano donde entregaron un petitorio en el cual reclamaban una pronta solución al conflicto que se ha suscitado luego de la clausura del complejo, que fue el 2 de agosto.

“Como trabajadores de Termas del Gualeguaychú pedimos respetuosa pero encarecidamente que quienes tengan que tomar decisiones respecto a la reapertura, revean todo el contexto que trae aparejado poner en pausa las fuentes laborales de 30 familias. Estamos atravesando uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de los últimos años con una pandemia de casi dos años donde se ha perdido demasiado; con una inflación interanual que supera el 70%, con más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza”, señalaba el petitorio entregado en uno de los párrafos.

Finalmente, el intendente Mauricio Davico, acompañado de la viceintendenta Carolina Herling, el secretario de Gobierno, Francisco Fiorotto y el asesor legal del Municipio, Andrés Sobredo, recibieron a un grupo de trabajadores en una larga reunión en la que se abordaron todos los temas y desde el Municipio pudieron explicar a los trabajadores las causas por las cuales todavía no se ha podido reabrir el complejo.

Al término de la reunión, Juan, uno de los trabajadores del complejo termal, dijo a AHORA ElDia que “la reunión con el intendente fue muy positiva, obtuvimos respuestas y conseguimos mucha información que nosotros no teníamos. Tenemos muchas expectativas en que se pueda solucionar el tema, dependiendo de algunas cuestiones que nos fueron explicadas, pero creemos que todo va a encaminarse”.

El trabajador expresó que “son 30 familias las afectadas de forma directa, hay mucha gente que también indirectamente trabaja con Termas y que se ve afectado el ingreso de dinero ante el cierre del complejo, pero trabajadores directos somos 30”.

“Hace casi 40 días que estamos sin trabajar, pero a excepción de algunos casos muy puntuales, la mayoría de los trabajadores hemos cobrado nuestro salario, aunque no es lo mismo que estar trabajando y con la normalidad que veníamos haciéndolo”, sostuvo para finalizar.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico expresó a AHORA ElDia que “le comentamos a los trabajadores cuál era la situación en la que se encuentra el expediente, los trabajadores entendieron la situación y estamos a la espera de que la empresa pueda cumplir con un par de requisitos para volver a habilitar el complejo”, añadiendo que “actualmente el punto que destraba el conflicto es que la empresa presente la certificación de la caldera y de esta forma el complejo se volvería a habilitar. De hecho, podría habilitarse sin la certificación de la caldera, pero la empresa dijo que presentará ese trámite y todo se estaría encaminando”.

Davico indicó también que “recibimos a los trabajadores que nos manifestaron su preocupación y nosotros entendimos perfectamente su postura, no es sencillo para las 30 familias estar casi 40 días sin trabajar. Lo que les explicamos es que no había nada de parte del Municipio que dilatara los tiempos para la habilitación del complejo, ellos lo entendieron y la reunión transitó en términos cordiales, escuchando las dos partes cada una de las posturas”

El intendente sostuvo que “una vez que el complejo cumpla con los requisitos que hemos planteado, el complejo podrá ser habilitado y luego habrá otros plazos para que la empresa vaya cumpliendo con otros requisitos, que no serán impedimento para la reapertura. La certificación de la caldera lo tiene que firmar un profesional matriculado, una vez que ese trámite se cumpla, se podrá avanzar sin problemas en la rehabilitación del completo”, informando además que “este viernes a las 9 de la mañana nos reuniremos con los empresarios propietarios del complejo y también queremos reunirnos con la empresa y con los trabajadores, para dejar en claro que no es un tema del Municipio, sino que hay plazos y requisitos a cumplir por parte de la empresa que no se han hecho. Ojalá se pueda habilitar mañana mismo el complejo”.