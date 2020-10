Trabajadores privados del Casino: "Llegamos a una situación que no da para más"

Se trató de la séptima marcha en un lapso de dos meses. Los operarios de la empresa Newtronic, entrevistados por ElDía, frente al Municipio donde se manifestaron con pancartas, banderas y haciendo sonar elementos de percusión y tambores, pidieron que el estado municipal intervenga, que realice trámites frente a la provincia y que el casino reabra sus puertas.

Walter Atum, uno de los trabajadores, sostuvo que “concurrimos al Municipio en la búsqueda de respuestas de nuestro intendente, Martín Piaggio, quien es el representante de todos quienes habitamos esta ciudad, pero hasta ahora no ha aparecido y los funcionarios con los que hemos hablado no nos han brindado ninguna respuesta positiva. Solo hemos hablado con la Secretaria de Gobierno, Delfina Herlax y con Cristian Crespo, quienes siempre nos atendieron amablemente pero sin respuesta alguna. Lo que necesitamos es trabajar. Las máquinas están listas para vengan, las chequeen, vean como se han dispuestos los protocolos, sin embargo nuestros reclamos, pedidos de volver a laburar, parecen no ser tenidos en cuenta”.

Recordó que “ya van siete meses que estamos sin trabajar, sobreviviendo, cobrando solamente el ATP de 16.875 pesos. Con esa suma nadie puede vivir. Tengo compañeros que tienen un alquiler de 10.000 pesos y viven, los que pueden, de alguna changa o de ayudas de familiares y amigos.Tirando el día a día, cuando tenemos un trabajo al no podemos volver. El desgaste es muy fuerte, tanto en lo físico, como en lo mental “, resaltó.

Recordó que “80 familias dependen de la suerte del casino, en la parte privada, en la provincia, mientras que en la provincia, la cifra se estira a las 200 familias”.