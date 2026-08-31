El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) resolvió convocar a un paro general de actividades por 24 horas, además de una movilización. Será este martes 1° de septiembre.

Según se informó, la decisión constituye la primera convocatoria a una huelga en mucho tiempo y fue adoptada por la Comisión Directiva Central, frente a la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Consorcios Camineros y al conjunto de medidas que, según el sindicato, vienen debilitando progresivamente a la Dirección Provincial de Vialidad.

Desde Soever señalaron que la medida “no responde a un hecho aislado, sino a una suma de decisiones que ponen en riesgo el presente y el futuro de Vialidad Provincial: el proyecto de Consorcios Camineros, la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, el avance de la tercerización de proyectos y tareas técnicas mediante consultoras, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y las modificaciones que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales”.