La convocatoria fue realizada por redes sociales y en coincidencia con otras manifestaciones que realizó personal de salud de distintas ciudades del país. En Gualeguaychú, el punto de concentración fue en 25 de Mayo y Rocamora, donde un grupo de casi un centenar de personas marchó por calle Urquiza portando carteles que exigían mejoras en los sueldos y estabilidad laboral.

Romina, con 20 años de antigüedad, expresó a AHORA ElDia que “desde hace un tiempo no hay pases a planta. Hay muchos compañeros que son suplentes y otros trabajan como monotributista, fue lo que se estableció en el Hospital en la pandemia. Es la única ciudad de la provincia en la que se trabaja de esta forma, claramente es una precarización laboral”, añadiendo que “hay entre 80 y 100 personas que se encuentra en estas condiciones”.

Débora, que trabaja tanto en el Hospital Centenario como en efectores privados, dijo que “los sueltos están bajos y congelados, por eso tenemos que trabajar en más de un lugar. Se complica porque acumulamos horas de trabajo y quitamos tiempo a nuestras familias, pero es la única forma de poder llegar a fin de mes”.

Por su parte, Nicolás, técnico en enfermería y estudiante de la Licenciatura de enfermería, dijo que “estoy como monotributista hace dos años, entré a trabajar en pandemia bajo esa condición y sigo así. En su momento trabajaba en dos lugares porque no me alcanzaba el sueldo, ahora para poder terminar la carrera, me quedé con el trabajo en el Hospital. Mi señora también es enfermera, así que los dos tenemos la misma experiencia. Los sueldos son bajos, en mi caso estoy como monotributista y se hace realmente complicado”.

Una vez frente a la puerta principal del Hospital Bicentenario sobre calle Urquiza, lo trabajadores hicieron llegar un petitorio al director Eduardo Elías.