El Municipio ejecuta la apertura de una nueva calzada destinada a extender el boulevard Isidro De María desde su intersección con la calle Sobral hacia el sector norte de la ciudad.

La intervención establece las bases para una continuidad vial que amplía la conectividad del sector, refuerza la estructura del suelo y aporta mejores condiciones de circulación para residentes y vehículos que utilizan esta traza.

Las tareas comenzaron con la determinación del trazado definitivo del corredor, una instancia que permitió definir con precisión el eje de la futura calzada, su nivel de implantación y las cotas necesarias para garantizar una correcta evacuación de agua y una estabilidad estructural acorde con las exigencias actuales. Esta etapa incluyó trabajos topográficos que fijaron referencias altimétricas y permitieron ordenar cada fase posterior de la obra.

Una vez definido el recorrido, el equipo técnico avanzó con el desmonte inicial del terreno mediante el uso de una retroexcavadora con oruga, una operación que consiste en la remoción completa de la capa de suelo vegetal existente sobre la superficie destinada a la traza.

La eliminación de ese estrato resulta indispensable en cualquier intervención vial, ya que el material orgánico posee baja capacidad portante y pierde estabilidad frente a la humedad, y es por esto que la extracción del suelo natural permite exponer una base más firme sobre la cual estructurar el resto de la calzada.

Tras esa primera etapa se inspecciona el terreno para detectar irregularidades o depresiones, y en los sectores donde aparecieron baches o cavidades, se realiza un proceso de saneamiento que incluye limpieza del área, nivelación del fondo y relleno con material adecuado para restituir la uniformidad del plano. Esta corrección evita asentamientos diferenciales que podrían afectar la durabilidad de la vía.

Con el terreno preparado, el frente de obra avanza con el perfilado general de la superficie mediante motoniveladoras, un procedimiento que ordena el material existente, elimina partículas sueltas y permite conformar la sección transversal prevista para la calzada ya que la maquinaria redistribuye el suelo hasta lograr una superficie homogénea que respeta los niveles definidos en el proyecto técnico.

Luego de ese primer perfilado se realiza una nueva intervención de compactación para consolidar la base, un procedimiento que incrementa la densidad del suelo y mejora su capacidad para soportar cargas de tránsito. Esta etapa resulta fundamental para asegurar que la futura circulación vehicular no produzca deformaciones ni deterioros prematuros.

El proceso constructivo incluye ajustes adicionales de nivelación para vincular correctamente el nuevo tramo con las calles existentes del entorno: cuando la superficie resultó más elevada que el nivel requerido, se ejecuta un desmontaje complementario con perfilado posterior; mientras que en los casos donde el terreno queda por debajo de la cota prevista, se incorpora material para conformar un terraplén que restituya el nivel correcto. Luego de esa nivelación se efectúa una nueva compactación que estabiliza el conjunto.

En los sectores que presentan mayor consolidación urbana se incorpora un mejorado final con brosa, un material granular ampliamente utilizado en obras viales de base estabilizada que cumple varias funciones técnicas dentro de la estructura de una calle: por un lado, incrementa la resistencia de la superficie, pero además mejora el drenaje del agua y reduce la formación de barro durante episodios de lluvia intensa. Su composición permite que el agua escurra con mayor facilidad hacia los bordes de la traza, lo cual disminuye la saturación del suelo y evita deformaciones y gracias a esa capacidad de drenaje, la circulación se mantiene en condiciones aceptables incluso ante tormentas fuertes o precipitaciones prolongadas.

En los tramos donde el entorno presenta características más abiertas se avanza con la apertura integral de la calle para estructurar una base preparada para demandas futuras de tránsito. Allí se ejecutan labores de definición de anchos y calzado del terreno que estabilizan el soporte y permiten conformar un perfil uniforme a lo largo de toda la traza.

La obra cuenta con la intervención de maquinaria vial pesada destinada a cada etapa del proceso: retroexcavadoras realizaron las tareas iniciales de movimiento de suelo, cargadoras frontales participaron en la carga y distribución del material extraído y camiones volcadores aseguraron el traslado de tierra y agregados. Por su parte, las motoniveladoras cumplen un papel central en el perfilado del terreno y en la definición de la sección final de la calzada.

Este conjunto de equipos permite desarrollar una intervención precisa y sostenida a lo largo del tramo intervenido. Los trabajos presentan características técnicas similares a los desarrollados previamente en avenida Alsina, donde se ejecutaron intervenciones destinadas a vincular esa arteria con la Ruta Nacional N°136 y el Acceso Norte. En ambos casos el objetivo consiste en fortalecer la red vial mediante obras de base que amplían la conectividad urbana y mejoran las condiciones de circulación.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público y la trama vial.