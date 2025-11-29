De la reunión participaron la subsecretaria Ivana Zecca; el responsable de Áreas Protegidas Municipales, Juan Solari y el referente de Conservación y Plan de Manejo Guillermo Treboux. Por parte de FSC Argentina asistieron el director Ejecutivo, Esteban Carabelli y la responsable de Gestión Organizacional, Cintia Barzola.

Durante el encuentro, se trabajó en el diseño de procesos de certificación innovadores para la ciudad, con el objetivo de promover el uso de papel y madera certificados que garanticen la gestión responsable de los bosques. Esta articulación busca fortalecer la transición hacia una economía circular basada en el triple impacto: ambiental, social y económico.

La iniciativa representó un paso estratégico para posicionar a Gualeguaychú como referente regional en políticas ambientales y en la implementación de herramientas de sostenibilidad que aseguren la conservación de los recursos naturales y un desarrollo responsable.

FSC Argentina es una organización global sin fines de lucro que promueve un manejo ambientalmente adecuado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques mediante la certificación de productos forestales como madera y papel.