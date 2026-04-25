El personal de la Dirección de Obras Sanitarias retomó esta semana las tareas de saneamiento sobre calle Montevideo, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y San Martín, donde la causa de los malos olores que afectaron por años a esa cuadra resultó ser distinta —aunque igualmente antigua— a la detectada en el tramo anterior.

A diferencia del sector entre Urquiza y 25 de Mayo, donde las filtraciones al ducto pluvial tenían su origen en roturas simultáneas del sistema pluvial y de la red cloacal, en este nuevo bloque el problema radicó en conexiones domiciliarias que fueron anuladas de forma incorrecta al momento de construirse un nuevo colector central, hace ya varias décadas.

Esa mala anulación acumuló consecuencias silenciosas a lo largo del tiempo: los excedentes de aguas negras se mezclaron con el flujo del conducto de drenaje y, en los períodos de escasas o nulas precipitaciones, esos pequeños desbordes generaban los olores nauseabundos que los vecinos padecían en toda la cuadra.

La exploración robótica previa fue la herramienta que hizo posible conocer con exactitud la localización de cada punto comprometido sin necesidad de levantar el pavimento a ciegas ni realizar excavaciones exploratorias en toda la extensión de la arteria.

Con esa información en mano, los operarios de Obras Sanitarias procedieron a romper y excavar a la altura precisa de cada conexión domiciliaria defectuosa para colocar un tapón de hormigón que impide definitivamente que los excedentes cloacales continúen desviándose hacia el sistema pluvial.

Una retroexcavadora trabajó sobre el asfalto de Montevideo mientras un camión volcador de Obras Sanitarias retiró los escombros y el material extraído de cada perforación para que los operarios pudieran realizar sus labores manuales.

Durante la semana, los equipos corrigieron dos conexiones mal anuladas; la semana próxima las cuadrillas avanzarán sobre las restantes que aún presentan el mismo defecto en ese tramo.

Las tareas arrancaron el lunes a la mañana y se extendieron hasta el viernes por la tarde, con el tráfico vehicular cortado de manera total en esa cuadra durante el horario de trabajo y con media calzada habilitada al cierre de cada jornada.

Un grupo de técnicos coordinó sobre la calzada las distintas etapas de cada intervención, desde el corte del pavimento hasta la extracción del material y la posterior preparación de la superficie para la colocación del tapón.

Una vez que concluyan los trabajos en el tramo entre 25 de Mayo y San Martín, las cuadrillas se desplazarán hacia la cuadra siguiente, la que va de San Martín a Bolívar, donde la inspección robótica ya arrojó un diagnóstico preciso sobre el tipo y la ubicación de las fallas a resolver.

La resolución de los malos olores en calle Montevideo no es un hecho menor: se trata de una de las quejas más persistentes y extendidas en esa zona del casco urbano, donde la confluencia de un sistema cloacal antiguo con un ducto pluvial que recibía filtraciones ajenas a su función creó durante décadas una situación de malestar cotidiano para quienes viven, trabajan o transitan por esa arteria.

Encarar este tipo de obra con base en un diagnóstico técnico preciso, en lugar de actuar por tanteo o por urgencia reactiva, representa un salto cualitativo en la forma en que el Gobierno de Gualeguaychú aborda la infraestructura sanitaria enterrada: una que es invisible para el vecino hasta que falla, pero cuyo buen estado es condición indispensable para la calidad de vida urbana, la salud pública y la preservación del espacio público.

Cronograma de trabajo tras la inspección robótica

Más allá de los dos tramos de Montevideo ya intervenidos, el plan de saneamiento elaborado a partir de los datos relevados por el robot contempla trabajos en Perón entre Bolívar y Andrade; Brasil y Luis N. Palma; Del Valle entre Italia y Perón; 3 de Febrero entre Del Valle y 3 de Caballería; Del Valle y Maipú; 3 de Caballería entre Rucci y Rocamora; avenida Parque y Constitución; España y Etchevehere; Rubén Darío y 3 de Febrero, y Urquiza y Guerra.

Cada uno de esos tramos fue analizado por el equipo robótico, cuyo recorrido subterráneo produjo un diagnóstico detallado del estado real de la red de drenaje urbano con datos que permiten ahora localizar con precisión los puntos críticos y definir con mayor exactitud las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento adecuado del sistema.

La incorporación de esta tecnología marcó un punto de inflexión en la gestión del saneamiento urbano local, ya que sustituyó los métodos tradicionales —basados en excavaciones exploratorias realizadas sin certeza sobre la ubicación exacta del daño— por procedimientos técnicos que aportaron información fehaciente sobre el estado real de la infraestructura subterránea existente, un enfoque que facilita la planificación de obras, mejora la eficiencia operativa y evita roturas innecesarias sobre calles y pavimentos.

"Gracias a las imágenes que recogió esta tecnología ahora podemos saber exactamente qué es lo que sucede y, lo más importante, sabemos con precisión en qué lugar romper, por lo que no es necesario levantar todo el asfalto o el pavimento a ciegas hasta descubrir cuál es el problema", señaló el intendente Mauricio Davico.