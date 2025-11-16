Enersa informó las consecuencias del fuerte temporal en la provincia. Según indicó la empresa, el fenómeno climático -que comenzó cerca de las 2 de la mañana y estuvo acompañado por fuertes descargas eléctricas y vientos intensos- ocasionó roturas en líneas, postes y equipos esenciales del sistema, lo que derivó en interrupciones del suministro en distintas localidades.

Según indicaron, Basavilbaso es la zona más comprometida. “Hay cortes en gran parte de la localidad y áreas cercanas. Cuadrillas trabajando para restablecer el servicio”, precisaron.

En la zona norte, el temporal generó inconvenientes en Federal, Feliciano y Los Charrúas, principalmente en áreas rurales donde se registraron postes dañados, cables cortados e interrupciones del servicio. En tanto, Federación y Chajarí mantienen el suministro con normalidad.

También se registraron daños en Ibicuy, Paranacito, Ceibas y Gualeguay, localidades del sur y este provincial donde los fuertes vientos y la actividad eléctrica afectaron tramos de media y baja tensión. En San Salvador, continúan los trabajos de reposición en sectores rurales.

Enersa informó asimismo que cuadrillas trabajan en Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Basavilbaso y Urdinarrain, donde se reportaron postes caídos, árboles sobre líneas y fallas en áreas urbanas y rurales.

La tormenta avanzó hacia el norte durante la madrugada y amplió la cantidad de zonas afectadas y requirió un importante despliegue de personal propio y contratistas. La empresa continuará brindando actualizaciones a medida que avancen los trabajos.

Para más información, se pueden consultar las redes sociales oficiales @Enersaarg. Ante reclamos o situaciones de riesgo, está disponible el 0800-777-0080, las 24 horas.

Fuente: Ahora