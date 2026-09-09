El mundo del periodismo gráfico, la televisión y la radiofonía argentina está de luto por el fallecimiento del periodista Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió este miércoles a los 82 años tras permanecer internado en terapia intensiva desde el pasado 12 de mayo.

Gelblung atravesaba un período de controles posteriores a una intervención cardíaca. Semanas antes había sufrido un infarto en el pie producto de problemas circulatorios y le habían colocado dos stents.

Con más de cinco décadas de trayectoria en radio, televisión y medios gráficos, Chiche Gelblung fue una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y en los últimos años tuvo una fuerte presencia en Crónica TV.

Por esa señal de cable pasó también una periodista y locutora de Gualeguaychú: Mariana Peruzzo, quien trabajó como movilera en uno de los programas del emblemático conductor y compartió varios móviles con él.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Peruzzo despidió a Gelblung a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de uno de los móviles que realizó en su programa y recordó una frase que el periodista le dijo después de su trabajo.

“Qué triste noticia la muerte de Chiche. ¡Un grande del periodismo! Trabajar con él fue un privilegio que me dio la vida. Ese día me dijo ‘muy buen trabajo, como siempre’ y fue el momento que mi mente dijo ‘llegué’”, expresó la periodista gualeguaychuense.

El recuerdo de Mariana Peruzzo refleja también una de las facetas que caracterizaron a Gelblung durante su extensa carrera: su capacidad para marcar a generaciones de periodistas que pasaron por sus programa y trabajaron con él.