Un grave accidente de tránsito terminó con una víctima fatal este miércoles sobre la ruta nacional 168, a pocos metros del ingreso a barrio El Pozo, en la mano que va hacia la ciudad de Santa Fe. Una joven conductora de un Toyota Etios murió en el lugar tras un fuerte impacto contra un guardarraíl.

La víctima fue identificada como Y.R., una joven de 28 años que viajaba en un Toyota Etios XLS. Cuando llegó la dotación de Bomberos Zapadores, advirtió que el vehículo había impactado aparentemente contra la defensa metálica de la ruta y que la conductora se encontraba sin vida dentro del habitáculo.

El siniestro ocurrió en medio de un fuerte temporal de lluvia y viento, en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas y baja visibilidad. El auto quedó completamente destruido, con severos daños en toda su estructura, lo que anticipaba desde el primer momento la gravedad del hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal del servicio de emergencias 107 y Bomberos Zapadores, que desplegaron un importante operativo de rescate y preservación de la escena.

Durante varios minutos, el tránsito estuvo totalmente cortado en la mano hacia Santa Fe, lo que provocó largas filas de vehículos y demoras de varios kilómetros, incluso hasta la conexión con la ruta provincial 1. Luego, se habilitó parcialmente el carril rápido para descomprimir la circulación.

Tras constatarse el fallecimiento de la conductora, la dotación de bomberos permaneció en el lugar junto al personal policial a la espera de la llegada de la Policía de Investigaciones, que llevará adelante las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el choque.