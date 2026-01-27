Una jornada recreativa terminó en tragedia en Bariloche, donde una turista falleció este lunes por la tarde luego de arrojarse por una cascada ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El episodio ocurrió cerca de las 19.30 en la Cascada Frey, un sector al que se accede únicamente por vía lacustre.

De acuerdo a la información brindada por autoridades del área protegida, la mujer se deslizó por la caída de agua y, durante el descenso, impactó su cabeza contra una roca. El golpe le provocó lesiones de gravedad y, pese a los intentos de auxilio, murió en el lugar.

Maniobras de auxilio y rescate

Personas que se encontraban en la zona lograron retirarla del agua y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras solicitaban asistencia. Minutos después se activó un operativo con guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura.

La Fiscalía interviniente dispuso las primeras pericias para establecer las circunstancias del hecho. Durante la madrugada, el cuerpo fue trasladado por tierra y luego por agua hasta un sector seguro, donde continuaron las actuaciones judiciales.

Advertencia de las autoridades

Desde la administración del Parque recordaron que las cascadas no están habilitadas para ser utilizadas como toboganes o zonas de salto, debido a la presencia de rocas y desniveles que incrementan el riesgo de accidentes. Además, señalaron que este tipo de prácticas se encuentra prohibido por razones de seguridad.

El hecho generó conmoción entre quienes visitaban la zona y volvió a poner el foco en las recomendaciones para actividades recreativas en entornos naturales.