Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes y dejó, en sus primeras horas, la cifra de al menos 111 muertos, personas heridas y daños graves en edificaciones. El presidente Abelardo De la Espriella decretó el estado de emergencia. En las zonas afectadas se reportaron apagones y las operaciones en los aeropuertos fueron suspendidas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento se produjo a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a 82 kilómetros de profundidad. El sismo fue percibido en diferentes regiones del país y también llegó a Quito, Ecuador. En Bogotá, el temblor provocó la activación de alarmas en algunos edificios y evacuaciones preventivas, mientras las autoridades comenzaron a revisar posibles afectaciones.

En Chocó, los equipos de emergencia avanzan con el relevamiento de los daños para determinar el alcance de la situación. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó las primeras consecuencias y expresó su preocupación ante la posibilidad de nuevas réplicas. “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló.

De acuerdo a las cifras más recientes informadas por las autoridades de las regiones afectadas, hay al menos 111 personas fallecidas y decenas de heridos. En Risaralda, el gobernador Juan Diego Patiño reportó "más de 50 fallecidos" mientras que la gobernadora Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca informó de otras 27 víctimas.

La mandataria del Choco, Nubia Carolina Córdoba-Curi dio un cuarto reporte en lo que va de la jornada en el que se confirma el fallecimiento de doce personas y de 84 heridos. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, reveló que hubo cuatro víctimas mortales y múltiples edificaciones afectadas. Mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, informó de un muerto.

La gobernadora Toro se refirió al terremoto y a las tareas de auxilio en Valle de Cauca. “Seguimos en terreno, junto a los organismos de socorro y la Fuerza Pública, adelantando labores de evacuación, atención y evaluación de daños tras el fuerte sismo que golpeó al Valle del Cauca”, dijo.

Luego dio un detalle de la cifra de fallecidos. “Lamentamos profundamente que, hasta el momento, se reporten al menos 27 personas fallecidas en el departamento del Valle en los municipios de Buga (3), Zarzal (1), El Cairo (2), Roldanillo (3), entre ellos un concejal, Yumbo (3), Calima El Darién (4), Buenaventura (4 ), Sevilla (5), Florida (1 ) y La Unión: 1″, comentó la mandataria.

De la Espriella ordenó reforzar la atención tras el terremoto

Por su parte, Abelardo de la Espriella aseguró que tomó a su cargo la coordinación de la respuesta en San José del Palmar. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”, escribió en X.

El dirigente informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a las personas afectadas y atender los daños registrados. También señaló que solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

Además, De la Espriella confirmó que estará personalmente en Pereira para acompañar a los damnificados y verificar la respuesta del Gobierno. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, afirmó.

Desde la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) informaron que, tras el fuerte sismo, se descartó cualquier amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana. Sin embargo, señalaron que mantendrán las inspecciones.