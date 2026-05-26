Un trágico accidente laboral ocurrió en la mañana de este martes en la localidad de General Galarza, departamento Gualeguay. Según informaron fuentes policiales, tres hombres ingresaron al Hospital Perú, uno de ellos sin signos vitales.

El médico de guardia confirmó que se trataba de un hombre de 70 años que había sufrido un accidente en la Granja Don Enrique, ubicada sobre un camino de ripio conocido como “La Yangonea”, a 16 kilómetros al este de la Ruta Nacional Nº 12.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima fue aplastada por un rollo de alfalfa mientras realizaba tareas rurales en el establecimiento. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

El hecho fue informado a la Comisaría Nº 16 de General Galarza, que intervino en el caso junto a personal de la Jefatura Departamental Gualeguay.