Un miembro del equipo de Law & Order: Organized Crime fue asesinado a tiros en el plató de la emblemática serie dramática de la NBC.

El hombre, un trabajador de 31 años que se encargaba de la vigilancia de los estacionamientos, fue asesinado mientras estaba sentado en un coche en el plató de Nueva York de la serie producida por Universal Television, según los informes de la policía. La producción se ha interrumpido durante todo el día.

Qué pasó en el set de Law & Order: Organized Crime

La víctima, que no ha sido nombrada ya que la familia no había sido notificada hasta el momento, estaba sentada en su coche en el plató del barrio de Greenpoint, en Brooklyn, cuando una persona no identificada se acercó al coche sobre las 5.15 de la mañana, abrió la puerta y empezó a disparar.

El hombre fue llevado al hospital y declarado muerto alrededor de las 6 am. Por el momento no se ha producido ninguna detención, y no está claro si los dos tenían una conexión previa.

"Nos ha entristecido y conmocionado la noticia de que uno de los miembros de nuestro equipo ha sido víctima de un crimen esta madrugada y ha fallecido a consecuencia de ello. Estamos colaborando con las fuerzas del orden locales para seguir investigando. Nuestros corazones están con su familia y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante este tiempo", dijo una portavoz de NBC y Universal Television.

La Ley y el Orden: Crimen Organizado estaba rodando su tercera temporada. El spinoff de la venerable franquicia criminal está protagonizado por Christopher Meloni, de SVU, en el papel de Elliot Stabler, miembro de la unidad de crimen organizado de la policía de Nueva York.

“La filmación se llevaría a cabo en el barrio el martes, y el miembro del equipo llegó temprano como parte de la seguridad del set para reservar estacionamiento y proteger los camiones con los equipos. Hasta ahora, no está claro si el asesino conocía a la víctima o cuál podría ser el posible motivo”, señaló una fuente a Variety.

La serie sigue a los detectives de la Oficina de Control del Crimen Organizado mientras trabajan para desmantelar las empresas ilegales más viciosas y violentas de la ciudad de Nueva York. Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger y Nona Parker Johnson también protagonizan la serie, que está dirigida por Bryan Goluboff.