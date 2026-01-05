Un siniestro vial de características fatales conmociona a la provincia desde las primeras horas de este lunes. Desde la policía revelarona a AHORA que son cuatro las personas que fallecieron calcinadas y una mujer lucha por su vida tras el vuelco e incendio total de un automóvil en el acceso a la ciudad de Chajarí.

El accidente se registró a la 01:15 de la madrugada en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Colectora. Por causas que la justicia intenta esclarecer, un vehículo perdió el control, volcó y terminó su recorrido apoyado contra el guardarraíl, donde se desató un incendio generalizado que consumió la unidad en minutos.

Al arribar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios procedió a sofocar el foco ígneo. Lamentablemente, tras extinguir las llamas, se constató que en el interior del rodado se encontraban cuatro cuerpos sin vida, los cuales resultaron completamente calcinados, imposibilitando su identificación inmediata.

Estado de la sobreviviente

La única ocupante que logró ser rescatada con vida es una mujer que fue trasladada de manera particular al hospital local Santa Rosa en una primera instancia. Debido a la gravedad de su cuadro —presenta quemaduras severas y requiere asistencia respiratoria mecánica— fue derivada de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná, donde permanece con pronóstico reservado.