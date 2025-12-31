Dos mujeres perdieron la vida la noche de este martes tras quedar atrapadas en un incendio desatado en el local gastronómico “Costa Rica”, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Camoirano, en la ciudad de Victoria.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera, ambas mayores de edad y empleadas del comercio.

Personal de Bomberos Voluntarios acudió ante la alerta y desplegó un operativo para controlar el foco ígneo, logrando evitar que el fuego afectara las viviendas linderas. Fue tras sofocar el incendio cuando se constató el fallecimiento de ambas mujeres.

En diálogo con LT39, Fabián Daydé, jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, brindó detalles sobre el incendio ocurrido en una estructura de la ciudad, que tuvo un desenlace trágico.

Según informó, el cuartel fue alertado por un incendio que en un primer momento se presumía afectaba a una vivienda familiar. Al arribar al lugar, el personal se encontró con un incendio generalizado. Tras lograr controlar las llamas, se constató que no se trataba de una casa familiar, sino de un espacio que funcionaba como cocina y rotisería, de acuerdo a los vestigios hallados en el lugar.

Daydé explicó que el control del incendio fue inmediato, aunque las tareas se extendieron posteriormente debido a la presencia de focos secundarios y terciarios, además de trabajos de enfriamiento y remoción de elementos que representaban riesgo.

Fuente: AHORA