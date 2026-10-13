Un joven de Urdinarrain, su madre y un chofer del área de Desarrollo Social de ese municipio murieron este martes por la madrugada en un choque frontal entre un camión y una camioneta. Viajaban hacia Paraná, donde el joven iba a recibir atención médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.50 en el kilómetro 56 de la ruta provincial N° 39 a la altura del Jockey Club de Rosario del Tala, en el departamento Tala. El camión era conducido por un chajariense, quien se encuentra internado.

Según la información preliminar, la camioneta era una Citroën Berlingo perteneciente al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain. En el vehículo viajaban las víctimas, que fallecieron en el lugar como consecuencia del impacto.

El otro vehículo involucrado fue un camión Scania con acoplado que transportaba bolsas de cal viva. De acuerdo con las primeras informaciones, el camión chocó contra un caballo y, tras esa colisión, cruzó de carril e impactó de frente contra la camioneta. El cuerpo sin vida del animal quedó tendido en el lugar.

El conductor del camión, un hombre de 52 años de apellido Amaya, oriundo de Chajarí, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. El chofer de la empresa Ana Vir, fue rescatado tras el corte de partes del camión. De igual modo debieron intervenir sobre el rodado de menor porte, para retirar a las víctimas fatales.

Fuente: Chajarí AL DÍA