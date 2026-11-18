Una mujer de 46 años murió este miércoles tras chocar con su motocicleta contra un semirremolque estacionado en Concordia. El siniestro ocurrió el martes en calle Mario Gatto al 753. La conductora había sido trasladada en ambulancia al Hospital Masvernat.

Según se informó a AHORA, la víctima fue identificada como Patricia Alejandra Belzun. Circulaba en una Gilera Smash de 110 cilindradas por Mario Gatto, en sentido este-oeste, cuando colisionó contra un semirremolque marca Bonano que estaba estacionado en la banquina.

La motociclista sufrió lesiones y recibió asistencia antes de ser llevada al hospital. Su fallecimiento fue informado a las 5:40 de este miércoles 18 de noviembre.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Sexta de Concordia. Se investigan las circunstancias que provocaron la colisión.