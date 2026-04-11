Una mujer murió y al menos otras dos resultaron heridas este sábado tras un choque frontal entre dos autos ocurrido sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 86, en Manantiales, distrito Pajonal, en un tramo ubicado sobre un puente, en jurisdicción del Departamento Victoria.

De acuerdo con los primeros datos, en el siniestro se vieron involucrados un Peugeot 208, en el que viajaban dos personas mayores de edad de Paraná y un Peugeot 206, ocupado por una mujer oriunda de Victoria que falleció.

Según la información preliminar, el accidente se habría producido a las 10 de la mañana cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión sin advertir que, en sentido contrario, circulaba el otro automóvil.

Como consecuencia del fuerte impacto, se confirmó el fallecimiento de la mujer oriunda de Victoria, mientras que al menos otras dos sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al hospital Salaberry de Victoria para recibir atención médica.

Trabajan en el lugar servicios de emergencia mientras se aguarda el informe oficial de la Jefatura Departamental Victoria. Las pericias establecerán con precisión cómo se produjo la colisión y para avanzar con las actuaciones correspondientes.