Un terrible accidente ocurrió en la Ruta 11, en el kilómetro 128, cerca de Victoria este domingo. Allí un joven de 23 años perdió la vida. El muchacho conducía un Peugeot Partner y chocó de frente contra un camión de una empresa de combustible.

Desde la Jefatura de Policía de Victoria informaron que tomaron conocimiento de la colisión cerca del mediodía y según las primeras pericias realizadas en el lugar, se estableció que el camión "venía en sentido Gualeguay-Victoria" y que "por causas que se tratan de establecer, colisiona con una camioneta Peugeot Partner que era conducida por el joven de 23 años, oriundo de Victoria".

Fuentes policiales señalaron que "fue un choque frontal. No sabemos qué pasó, pero la Partner invade la parte del carril contrario y choca prácticamente de frente con el camión".

En lo que refiere al joven fallecido, se indicó que "fue trasladado a la morgue donde deberá ser reconocido por sus familiares".

Cabe destacar que en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía, División Criminalística e intervino el fiscal Eduardo Guaita.