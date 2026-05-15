Un trágico siniestro vial enlutó a la comunidad de Villa Elisa este viernes de mañana. Un niño de 8 años murió tras ser colisionado por un vehículo en la esquina de las calles Emilio Francou y Rocamora.

“El hecho ocurrió antes de las 9”, confirmaron desde la Policía que se encuentra en el lugar. Por causas que se tratan de establecer, el chico se trasladaba en bicicleta “a contramano” y fue embestido por un auto “conducido por una mujer”. “Quedó atrapado abajo del auto y murió en el acto”, agregaron desde la policía.

Tras el impacto, personal policial y de bomberos acudieron rápidamente al lugar como primeros intervinientes para asegurar la zona y realizar las pericias correspondientes. Poco tiempo después se hizo presente el fiscal Sebastián Blanc, quien quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del trágico siniestro.

Ante la dolorosa noticia, la Dirección Departamental de Escuelas de Colón informó a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Dr. Luis César Ingold que la actividad escolar queda totalmente suspendida hoy, a raíz del fallecimiento del alumno que asistía a dicha institución.

Fuente: Ahora