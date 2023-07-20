Una niña de 12 años falleció tras un choque ocurrido alrededor de las 8.30 de la mañana de este jueves, entre las ciudades de Villa Elisa y Villaguay.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo marca Chevrolet modelo Agile, que circulaba de sur a norte, perdió el control y despistó en el kilómetro 47 de la Ruta Nacional 130.

El rodado era conducido por una mujer de 40 años, quien viajaba acompañada por tres menores de edad, entre los cuales se encontraba quien resultara la única víctima fatal. En tanto, el resto de los ocupantes fueron hospitalizados para su atención, publicó El Entre Ríos.



