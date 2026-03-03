Mauro Macrillanti es el hombre fallecido en Ruta 12 este martes al mediodía, tras sufrir un violento despiste y vuelco. La víctima fatal tenía 62 años y era oriunda de Crespo. Era un conocido empresario avícola, titular de la firma Axovo.

El hecho sucedió en Ruta 12, en inmediaciones de Aldea María Luisa, cuando se dirigía en sentido Crespo-Paraná. Allí despistó, volcó y cayó a un puente. El cuerpo debió ser rescatado, tras quedar atrapado entre los hierros del vehículo.

El automovilista viajaba en su Volvo con destino a la ciudad santafesina de Santo Tomé. Perdió el control del vehículo cerca del kilómetro 425, habiendo pasado Aldea María Luisa y antes del acceso a Sauce Pinto, a menos de 10 kilómetros de pasar por Paraná. Allí volcó y falleció.