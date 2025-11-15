Un hombre de 83 años perdió la vida este viernes por la mañana en un siniestro vial registrado en la ruta nacional 14. El hecho ocurrió alrededor de las 8.20, cuando un camión impactó por motivos que aún se investigan contra un cuatriciclo eléctrico.

La tragedia sucedió en el kilómetro 974, cerca de San Vicente, en la zona central de la provincia de Misiones. El camión Renault era manejado por un hombre de 37 años. En el cuatriciclo que se desplazaba Rogelio Almeida, de 83 años.

Como consecuencia del choque, el conductor del cuatriciclo murió en el lugar. Personal policial llegó rápidamente y dio intervención a la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. También actuó el médico policial, quien confirmó el deceso.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción de turno, que continuará con las diligencias para esclarecer lo sucedido,

Fuente: El Territorio